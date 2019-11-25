Sunday Times: богатые иранцы бегут в Турцию ради свободы и алкоголя

В последние годы состоятельные иранцы буквально «наводнили» соседнюю Турцию, пишет The Sunday Times. По мнению мигрантов, здесь они свободны от разрушительных американских санкций, строгих исламских правил и политических протестов, отмечает издание.

Три года назад иранка Марьям Седа перебралась в Стамбул. Она открыла здесь небольшую лавку, в которой продаёт деликатесы для своих соотечественников, и дела у неё идут неплохо, пишет The Sunday Times.

По словам издания, только за прошлый год в Турцию эмигрировали 30 тыс иранцев. В большинстве случаев они спасаются бегством от американских санкций, калечащих экономику Исламской республики.

Кроме того, в этом месяце тысячи людей вышли на улицы Тегерана, протестуя против повышения цен на бензин. По данным Amnesty International, в результате подавления этого восстания погибли 106 человек. Но иранские власти называют эти данные «дезинформацией», отмечается в статье.

Представители иранского среднего класса буквально «наводнили» Турцию, одну из нескольких стран, в которую они могут ездить без визы. «Здесь гораздо проще, — говорит Седа. — В Иране такое невозможно в настоящий момент. Экономика находится в очень плохом состоянии, и протесты меня сильно пугают. Я уже несколько дней не получала новостей от матери».

Как и Седа, многие экспаты — образованные нерелигиозные предприниматели. Они считают Турцию безопасной гаванью для инвестиций и местом, где они могут отдохнуть то «суровых исламских законов».

Одни открывают здесь бизнес, что позволяет им обходить санкции. Другие пользуются схемой турецкого правительства, которая даёт гражданство любому, кто инвестирует в недвижимость £200 тыс. За первые месяцы этого года иранцы купили в Турции три тысячи домов, что почти в два раза больше по сравнению с показателями 2018-го, обращает внимание The Sunday Times.

После свержения шаха в 1979 году миллионы иранцев бежали из страны, многие из них осели в Европе и Америке. Но из-за визовых ограничений, принятых при Дональде Трампе, мигрировать в США стало практически невозможно. Поэтому Турция для них — одно из немногих доступных мест.

«Все они ищут запасной вариант, — говорит турецкий адвокат Али Гуден, которого в основном работает на состоятельных иранцев. — Их страна нестабильна. Они чувствуют себя свободными в Турции. Здесь они могут пить алкоголь, одеваться так, как им нравится».

У многих представителей среднего класса в Иране сгорели сбережения, а их бизнес проекты оказались разрушены. Иногда цена на самые необходимые товары, в том числе детскую молочную смесь, увеличивалась втрое без всякого предупреждения, утверждает издание.

Даже богатые испытывают давление. Встретившейся журналисту The Sunday Times владелец одной из тегеранских строительных компаний Ирадж Хоссейни заявил, что приезжает в Турцию «развеяться, отдохнуть от хаоса». Недавно он расширил свой бизнес за границей, купив иранский ресторан в Стамбуле.

«У меня есть кредитные карты почти во всех иранских банках, — рассказывает Хоссейни. — Плохо хранить все деньги в одном месте. В Иране мы предпочитаем не вкладывать деньги в банки, а покупать землю».

«Я приехал сюда в поисках свободы», — говорит 23-летний сын Ираджа Сиаваш. Он перебрался в Турцию четыре года назад и с тех пор занимается строительным бизнесом. В его родной стране уровень безработицы среди молодёжи составляет 40%, для женщин этот показатель ещё выше.

«Правда в том, что система доказывает свою неспособность проводить реформы и вызывает отчаяние у молодёжи, которая считает себя потерянным поколением», — рассуждает Сиаваш.

Схожего мнения придерживается глава иранского проекта в организации International Crisis Group Али Ваез. «Существует множество причин, которые гонят молодёжь из страны. Нетерпимость к любому несогласию, возможность более светлого будущего и неспособность государства реформироваться порождают уныние. Правительство предпочитает обвинять иностранных врагов Ирана вместо того, чтобы признать потребности народа», — полагает он.