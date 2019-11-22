Обозреватель NI: стратегия максимального давления на Иран — серьёзная ошибка Трампа

Президенту США Дональду Трампу пришло время передать политику в отношении Ирана в руки тех, кто готов идти на сближение со страной, пишет специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис в The National Interest. Депетрис предупреждает, что нынешняя стратегия максимального давления не только доказала свою неэффективность, но и может привести к «точке невозврата».

Президент Дональд Трамп позволил своей администрации довести политику США в отношении Ирана почти до «точки невозврата к дипломатическим мерам», полагает специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис в своей статье для The National Interest.

В начале ноября глава организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи объявил о введении в эксплуатацию дополнительно 30 современных центрифуг IR-6 для обогащения урана. В ответ на это Вашингтон в очередной раз ввёл санкции против приближённых высшего руководителя режима Али Хаменеи.

Как отмечает автор статьи, это стало лишь последним из длинного ряда примеров того тупика, в котором полтора года назад оказались соперники, вынужденные отвечать на агрессивные шаги друг друга.

Так, политика максимального давления на Тегеран, которую Трампу навязали его советники по национальной безопасности, приносит больше проблем, чем выгоды. В администрации Трампа рассчитывали, что, чем сильнее будет экономическое давление на Иран, тем сильнее страна будет заинтересована в пересмотре ядерной сделки 2015 года.

Бывший советник президента Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео были убеждены, что это лишь вопрос времени, когда Тегеран сдастся под экономическим давлением. Тем не менее прошедшие 16 месяцев свидетельствуют об обратном. Не спеша «в отчаянии размахивать белым флагом, иранские лидеры удваивают сопротивление».

Несмотря на то что решение Вашингтона вновь ввести санкции против Тегерана, снятые после заключения сделки, серьёзно ударило по экономике Ирана, ничто не говорит о том, что они толкают страну к изменению региональной политики.

Как полагает Депетрис, используя военное и ядерное давление, Иран захватывает нефтяные танкеры в Персидском заливе, нападая на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии и сбивая американские беспилотники.

Иначе говоря, стратегия максимального давления только усложнила достижение целей Вашингтона в отношении Тегерана. Тем не менее у Трампа ещё есть возможность предотвратить дальнейшее ухудшение отношений. Для этого президенту необходимо перестать прислушиваться к «плохим советам».

Во-первых, Трампу необходимо признать, что Иран не капитулирует перед требованиями США, так как это сделает страну уязвимой перед подобной тактикой в будущем. Во-вторых, перестать прислушиваться к Помпео и передать контроль над политикой в руки тех, кто больше доверяет Тегерану.

В своей статье для The National Interest Депетрис предлагает главе Белого дома рассмотреть выдвинутое президентом Франции Эммануэлем Макроном предложение не мешать экспорту нефти Ираном в обмен на полное соблюдение ядерной сделки. Возможно, это проложит путь к обсуждению более всеобъемлющего соглашения.