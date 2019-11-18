DM: «преступники и саботажники» — Тегеран нашёл в протестах против повышения цен на бензин след иностранных врагов

Протесты в Иране против повышения цен на бензин — действия «преступников», «группы повстанцев и саботажников», за которыми стоят «иностранные враги» страны, считает Тегеран. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, со стороны США, которые высказались в поддержку протестующих, особенно «забавно» проявлять сочувствие к людям, «находящимся под гнётом американского экономического терроризма».

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал повышение цен на бензин в стране и назвал протестующих, выступивших против такой меры, «преступниками», сообщает Daily Mail. По мнению Хаменеи, за акциями протеста стоят «иностранные враги» Ирана.

Такую же позицию продемонстрировал и официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, раскритиковавший США за поддержку «повстанцев». Как напоминает британское издание, в субботу 16 ноября госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, обращаясь к иранским протестующим, написал на своей странице в Twitter: «США с вами».

«Достойные представители иранского народа прекрасно понимают, что в подобных лицемерных комментариях нет ни капли искреннего сочувствия», — заявил Мусави. Также представитель иранского дипведомства добавил, что действия «группы повстанцев и саботажников… никоим образом не соответствуют манере поведения мудрого иранского народа». А со стороны США особенно «забавно» проявлять сочувствие к людям, «находящимся под гнётом американского экономического терроризма», подчеркнул Мусави, указав на возобновлённые антииранские санкции Вашингтона.

По данным Daily Mail, акции протеста в Иране начались ещё в пятницу 15 ноября, спустя несколько часов после того, как было объявлено, что цена на бензин вырастет с 10 тыс. риалов за литр до 15 тыс. При этом по такой цене можно будет купить только по 60 литров в месяц, за весь остальной бензин сверх нормы придётся платить по 30 тыс. риалов за литр.

Как сообщается, протесты прошли в сотне городов, включая столицу страны Тегеран. В некоторых местах ситуация обострилась, недовольные устраивали поджоги и стреляли. Однако, из-за того что власти заблокировали доступ в интернет по всему Ирану, чтобы подавить протесты, иностранным СМИ трудно отследить, сколько продлились беспорядки и их реальные масштабы.

Базирующаяся за рубежом оппозиционная группа «Национальный совет сопротивления Ирана» утверждает, что в ходе протестов были убиты десятки человек, однако проверить эту информацию не представляется возможным. Официально Тегеран сообщил о трёх погибших, среди которых один сотрудник правоохранительных органов, который был убит в стычке с протестующими.

Иранская разведка сообщила, что основные «зачинщики» беспорядков были установлены и «уже предпринимаются соответствующие меры». Это может свидетельствовать о том, что в скором времени в Иране начнётся ещё более жёсткое закручивание гаек. В то же время и усиление народного недовольства на фоне американских санкций и повышения цен на бензин в свою очередь значительно увеличивает давление на Тегеран, обращает внимание Daily Mail.