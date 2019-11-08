Times: США обвинили Иран в подготовке к быстрому ядерному прорыву

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ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе
В случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населённых пунктов Петровское и Золотое после разведения там сил самопровозглашённые ДНР и ЛНР ответят симметрично.
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В Бишкеке в кафе произошло три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошло три взрыва, после чего начался пожар. Об этом сообщает РИА Новости.
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Прокуратура начала проверку из-за аварийной посадки самолёта в Москве
Сотрудники прокуратуры организовали проверку в связи с аварийной посадкой пассажирского самолёта авиакомпании «Аэрофлот» 8 ноября в московском аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
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Бакаев: тяжело, когда два года назад ты был в «Спартаке-2», а сейчас уже в сборной России
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о своём вызове в сборную России на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года.
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По делу о финансировании ИГ задержаны две жительницы Дагестана
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что задержанными членами ячейки финансистов террористической организации «Исламское государство»* стали 24-летняя и 33-летняя жительницы Дагестана.
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Под Астраханью столкнулись две моторные лодки
В Астраханской области в результате столкновения двух моторных лодок, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
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Магомедшарипов и Волков прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC в Москве
В Москве прошла официальная процедура взвешивания бойцов, которые выступят на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в столице России.
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Протасовицкий вышел на свободу
Александр Протасовицкий — четвёртый фигурант дела братьев Кокориных и Павла Мамаева — вышел на свободу из колонии в Брянской области, информирует пресс-служба УФСИН по региону.
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Гилерме не видит причин бояться атакующей линии сборной Бельгии
Голкипер московского «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гилерме поделился мнением о предстоящем матче с национальной командой Бельгии в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
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Россия и Турция начали третье патрулирование в Сирии
Российские и турецкие военнослужащие начали третье совместное патрулирование к северо-востоку от населённого пункта Эль-Камышлы в Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.
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В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»
В Приморском крае специалисты выпустили в бухте Успения возле Лазовского государственного природного заповедника 19 белух из «китовой тюрьмы». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Всероссийского института океанографии Алексея Смородова.
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Гилерме о своей ошибке в матче с «Ювентусом»: даже самые великие голкиперы допускают ляпы
Голкипер московского «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гилерме прокомментировал свою ошибку в матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
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МИД России выступил за создание на Ближнем Востоке зоны без ОМП
Россия призывает добиваться создания на Ближнем Востоке зоны без оружия массового поражения (ОМП). Об этом в ходе Конференции по нераспространению в Москве заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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Безголевая серия российского форварда Ничушкина в НХЛ достигла отметки в 85 матчей
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не сумел поразить ворота соперников в 85-м матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ
В Дагестане задержали членов ячейки финансистов запрещённой террористической организации «Исламское государство»*, которые собрали для боевиков в Сирии не менее 10 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ФСБ России.
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В Томске ликвидировали пожар в многоэтажном доме
В Томске ликвидировали возгорание в 16-этажном доме, по предварительным данным, два человека надышались дымом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
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Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Портленд» в матче НБА
«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Сборная России проиграла команде Онтарио в матче молодёжной Суперсерии
Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, потерпела поражение от команды Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в третьем матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
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Названо место покупки первого билета на поезд через Крымский мост
Первый билет на поезд через Крымский мост куплен в Севастополе на рейс из Крыма в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя железнодорожных касс.
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Аудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний
В большинстве компаний работникам с мая 2018 года по апрель 2019 года были увеличены зарплаты. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY).
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Шайба Анисимова и передача Зайцева помогли «Оттаве» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Имадаев: пояс Масвидаля должен принадлежать мне
Российский боец полусреднего веса Зелим Имадаев заявил, что должен владеть поясом «самого жёсткого гангстера», который в настоящий момент принадлежит Хорхе Масвидалю.
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В Томске эвакуировали 60 человек из-за пожара в многоэтажном доме
В Томске произошёл пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме, эвакуированы более 60 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
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Имадаев назвал двух величайших бойцов в истории UFC
Российский боец полусреднего веса Зелим Имадаев рассказал, кого считает величайшими бойцами в истории UFC.
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Синоптики прогнозируют «вишнёвую» зиму в Москве
Синоптики центра «Фобос» предполагают, что предстоящая зима в центральной части России будет одной из самых тёплых в истории метеонаблюдений. Специалисты предлагают назвать её термином «вишнёвая» зима.
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Четвёртая шайба Гусева в сезоне не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
«Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Опрос: две трети россиян продолжают ходить на работу с ОРВИ
Две трети жителей России при заболевании ОРВИ не открывают больничный и продолжают работать. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала «Здоровье Mail.ru».
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Началась продажа билетов на поезда в Крым
Началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров через мост в конце декабря 2019 года. Об этом заявили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», которая станет оператором таких перевозок.
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«Рейнджерс» победил «Каролину» в матче НХЛ, Панарин и Бучневич набрали по два очка
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Названы регионы — лидеры по числу ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал число граждан, которые в 2019 году вели здоровый образ жизни. Их совокупная доля по стране составила 12%. Наиболее высокая доля людей, ведущих ЗОЖ, зафиксирована в Ингушетии, Крыму и Адыгее.
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«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Малкин набрал два очка
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Пять человек погибли от отравления угарным газом под Саратовом
В Саратовской области пять человек, включая четырёх детей, погибли, предположительно, в результате отравления угарным газом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Романа Бусаргина.
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Две шайбы и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Флориду» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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В Иране пять человек погибли и 120 пострадали при землетрясении
В результате землетрясения на северо-западе Ирана пять человек погибли, ещё более 120 получили травмы. Об этом информирует иранский телеканал Press TV.
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Пассажиры загоревшегося в Хабаровске самолёта вылетели в Магадан
Пассажиры самолёта, у которого загорелся двигатель в аэропорту Хабаровска, вылетели в Магадан другим рейсом.
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В бундестаге призвали защитить «Северный поток — 2» от санкций США
Депутаты бундестага призывают принять меры для защиты проекта «Северный поток — 2» от американских санкций. Об этом говорится в обращении партии «Альтернатива для Германии» к Федеральному правительству страны.
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Один человек погиб в Элисте из-за хлопка газа
Хлопок газовоздушной смеси произошёл в пятиэтажном жилом доме в Элисте, в результате происшествия один человек погиб.
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Пушков прокомментировал слова Макрона о НАТО
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
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Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС
Бундестаг не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза в Германии.
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Синоптик прогнозирует тёплую зиму в России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что морозы в ближайшую зиму ожидаются кратковременные, снег будет быстро таять.
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Поезда дальнего следования в России оснастят настольными играми
В России с 1 января 2020 года впервые вступает в силу ГОСТ по обслуживанию пассажиров в поездах дальнего следования. С текстом стандарта ознакомился RT.
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В Хабаровске произошёл пожар на судостроительном заводе
На территории Хабаровского судостроительного завода произошёл пожар в ангаре с запчастями, пострадавших нет.
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Токаев рассказал о впечатлениях от Омска
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что Омск произвёл на него самое приятное впечатление.
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Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждут энергетический коллапс и «холодные бунты».
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Макрон посетит мероприятия к 30-летию падения Берлинской стены
Французский лидер Эммануэль Макрон 10 ноября примет участие в торжествах по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены, сообщили в Елисейском дворце.
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Франция намерена пригласить Россию помочь в реставрации Нотр-Дама
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Франция подтвердила намерение пригласить Россию помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери.
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В аэропорту Хабаровска у самолёта загорелся двигатель
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer 190, пострадавших в результате инцидента нет.
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Иране
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о зафиксированном на северо-западе Ирана землетрясении магнитудой 5,7.