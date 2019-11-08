Times: США обвинили Иран в подготовке к быстрому ядерному прорыву

Соединённые Штаты обвинили Иран в подготовке к стремительному рывку в сторону создания ядерного оружия после того, как иранское правительство возобновило работу подземного объекта по обогащению ядерного топлива в Фордо, который ранее был законсервирован в рамках сделки 2015 года, пишет The Times.

Международные инспекторы стали свидетелями того, как Иран начал обогащение урана, приостановив тем самым соблюдение взятых на себя обязательств не заниматься на заводе Фардо никакой деятельностью в ядерной сфере.

Таким образом, Тегеран начал производство урана, обогащённого до 4,5%. Этого достаточно для производства электроэнергии, однако это далеко не 90%, которые необходимы для создания оружейного топлива.

С тех пор как в прошлом году президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки 2015 года, Иран уже в пятый раз отказывается от своих обязательств в рамках этого соглашения. Причём нынешний шаг стал наиболее значимым отступлением от договорённостей, указывает The Times.

Ранее иранские власти пообещали, что раз в два месяца они будут отказываться от одного из взятых на себя обязательств и продолжаться это будет до тех пор, пока не будут восстановлены послабления по санкциям, которые действовали до того момента, как США вышли из ядерной сделки.

В ходе мероприятий по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены госсекретарь США Майк Помпео осудил нынешний шаг Тегерана.

«Расширение Ираном деятельности, имеющей отношение к распространению (ядерного оружия. — ИноТВ), вызывает обеспокоенность в связи с тем, что Иран готовится сделать выбор в пользу быстрого ядерного прорыва, — сказал он. — Пришло время всем странам дать отпор ядерному вымогательству со стороны этого режима и предпринять серьёзные шаги для усиления давления».