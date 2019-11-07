Bild: Помпео приехал в Германию укреплять трансатлантическую дружбу

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Германию в юбилейную годовщину падения Берлинской стены с дружеским визитом и миссией по укреплению трансатлантического партнёрства, сообщает немецкий таблоид Bild. По его словам, растущие угрозы со стороны России, Китая и Ирана требуют более активных действий США, а Германия является важным союзником и надёжным другом Америки в Европе и мире.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Германию с дружеским визитом, сообщает немецкий таблоид Bild. Высокопоставленный американский представитель пробудет в стране два дня. Его миссия на это время — укрепить трансатлантическое партнёрство, утверждает издание.

Растущие угрозы со стороны России, Китая и Ирана вызывают необходимость более активного участия в развитии событий, заявил госсекретарь США в начале своей поездки.

В среду вечером самолёт Помпео приземлился в немецком Нюрнберге. Первая политическая встреча в его расписании намечена на полдень и состоится в Мёдларойте. В этой немецкой деревушке Помпео встретится с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом — почти ровно через 30 лет после падения Стены, отмечается в статье.

Перед вылетом Помпео охарактеризовал Германию как самого надёжного друга США, важного союзника и близкого партнёра в том, что касается участия Вашингтона в делах Европы и мира.

На пятницу у госсекретаря США запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министром финансов Олафом Шольцем.

Как отмечает немецкий таблоид, отношения между Германией и США складываются напряжённо с тех пор, как пост американского президента в начале 2017 года занял Дональд Трамп.

Американское правительство обвиняет Германию как партнёра по НАТО в недостаточном выделении средств на военные расходы, резко критикует российско-немецкий проект газопровода «Северный поток — 2» и грозит Евросоюзу таможенными пошлинами, что, в первую очередь, может пагубно сказаться на немецкой автомобильной промышленности, подчёркивает Bild.