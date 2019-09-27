ABC News: Помпео обвинил Сирию в новой химатаке — но о деталях умолчал

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская разведка установила, что «сирийский режим» Башара Асада применил химическое оружие в мае этого года, пишет ABC News. Тем не менее Помпео сообщил не слишком много деталей этой «химатаки», указав лишь на то, что в этот раз режим применил хлор, а сама атака произошла в провинции Латакия.

Разведка США установила, что 19 мая этого года «сирийский режим» Башара Асада применил хлор в качестве химического оружия. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, администрация Трампа не собирается «спускать это с рук», пишет ABC News.



Эта атака, о которой ранее сообщал Госдепартамент, стала лишь «очередным зверством режима Асада», который «повинен» в развязывании войны в Сирии, которая идёт уже восемь с половиной лет. Многие из этих «зверств», по словам Помпео, являются «военными преступлениями и преступлениями против человечества».



Спустя несколько дней после того, как ООН сообщила, что Асад и сирийская оппозиция договорились собрать конституционный комитет и начать процесс мирного урегулирования, США попытались сплотить своих западных и ближневосточных союзников, с тем чтобы сохранить давление на сирийского лидера.



Вашингтон, в частности, пригрозил заморозить финансирование восстановления Сирии до тех пор, пока её главный союзник Россия не согласится на политический процесс. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, сообщение о собрании конституционного комитета — это знак успеха данной кампании, что даёт надежду на то, что этот конфликт закончится «правильным образом».



Вместе с тем, описывая химатаку, Помпео не стал вдаваться в детали и упомянул лишь то, что хлор был применён в провинции Латакия в рамках крупного наступления Асада на провинцию Идлиб, которая является последним оплотом повстанцев. В ходе этого наступления, по данным ООН, погибло более тысячи человек. Кроме того, многие опасались, что операция приведёт к новому потоку беженцев из провинции в Европу. Хотя ранее президент США Дональд Трамп предостерегал Сирию и Россию насчёт любого обострения в Идлибе, в итоге он ничего не предпринял, чтобы остановить наступление.



В мае Госдеп сообщил, что обнаружил «признаки» возможной химатаки с применением хлора, однако на тот момент ведомство «по-прежнему собирало информацию». Спустя несколько месяцев Помпео отказался пояснить, каким образом США пришли к подобному заключению.



«Соединённые Штаты не допустят, чтобы эти атаки сошли с рук. Кроме того, мы не потерпим тех, кто попытается скрыть эти зверства», — заявил Помпео.



Администрация Трампа дважды наносила удары по «режиму» — в апреле 2017-го и апреле 2018 года после того, как Асад якобы применял газ зарин. «Режим» Асада и Россия отрицают, что сирийские силы использовали химическое оружие. Вместе с тем Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила сам факт применения отравляющих газов, однако от конкретных обвинений воздержалась, напоминает ABC News.



Однако Помпео указал на то, что речь вряд ли идёт о военных действиях, так как в качестве химоружия использовался не зарин, а хлор. Кроме того, госсекретарь сообщил, что США выделят на нужды ОЗХО $4,5 млн.



При этом американские чиновники напомнили о новых санкциях, которые Министерство финансов США ввело в отношении одной компании, её трёх российских сотрудников и пяти кораблей под российским флагом. Предполагаемой причиной стала «контрабанда» авиационного топлива в Сирию. По версии Минфина, это топливо «способствовало бомбардировочным кампаниям Асада, которые привели к уничтожению многочисленных больниц, школ, общественных мест, а также к гибели гражданских лиц».



Вместе с тем, хотя Помпео и обвинил Асада в военных преступлениях, США уже не настаивают на том, что сирийский лидер «должен уйти», указывая вместо этого на необходимость политических преобразований в Сирии.