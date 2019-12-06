CNN: «винтовка без пуль» — у Ирана нет боеголовок, чтобы угрожать Европе ракетами

Франция, Германия и Великобритания обвинили Иран в том, что он разрабатывает ракеты, способные нести ядерные боеголовки, однако в Тегеране подобные заявления назвали «фальсификацией от отчаяния», передаёт CNN. Тем не менее, по словам эксперта по ядерным угрозам Пола Кэрролла, хотя Иран и играет деструктивную роль на Ближнем Востоке, создание таких ракет подобно производству винтовок без пуль, так как у Тегерана отсутствуют ядерные боеголовки, которые можно было бы установить на средства доставки.

Иран также отрицает обвинения европейских стран в нарушении резолюции ООН: они утверждают, что он разрабатывает ракеты, способные нести ядерную боеголовку. Самая важная часть здесь — это ядерная ракета. Глава МИД Ирана опроверг обвинения со стороны Франции, Германии и Великобритании, назвав их «фальсификацией от отчаяния». Иран собирается продолжать свою программу по развитию баллистических ракет, сообщив в письме ООН, что это соответствует международному праву и необходимо для обеспечения безопасности.

Пол Кэрролл — соучредитель организации N Square, которая работает над сокращением ядерных угроз, и он выходит с нами на прямую связь из Сан-Франциско. Как можно охарактеризовать эту угрозу со стороны Ирана? Ведь это очень серьёзные обвинения, которые исходят из Европы — стран, которые хотели остаться в ядерной сделке с Ираном, несмотря на то что США из неё вышли. Кроме того, мне хотелось бы напомнить вот о чём: Соединённые Штаты, или, вернее, администрация Трампа, заявили, что эта программа по развитию баллистических ракет представляет проблему, и именно поэтому они и считали, что ядерная сделка с Ираном не сработает.

ПОЛ КЭРРОЛЛ, соучредитель и бывший старший советник, N Square: Спасибо, что пригласили, Пола. Вы абсолютно правы. Я хочу сказать, что здесь налицо целое ведьмино варево из проблем. Это авторитарный режим, никто в этом не сомневается. Они спонсируют терроризм; они баламутят регион. Их цель состоит в том, чтобы быть игроком на региональной арене. Они занимаются ракетной программой на протяжении многих десятилетий — здесь нет ничего удивительного или нового.

Если честно, меня немного озадачило то, почему такие европейские страны, как Франция, Великобритания и Германия, которые участвовали в переговорах по заключению ядерного соглашения, спустя месяцы после проведения этих испытаний заявляют, что речь идёт о ракетах, способных нести ядерную боеголовку.

По правде говоря, ядерную боеголовку может нести и ракета SpaceX. Если вы можете запускать ракеты в космос, то вы можете ставить на них и ядерные боеголовки. Я понимаю, что это провокационное заявление и использование такого провокационного термина не принесёт пользы.

Тем не менее стоит помнить о том, что ядерной ракета становится только тогда, когда вы можете поставить на неё ядерную боеголовку. Это как иметь винтовку, но не иметь пуль. Ядерная сделка была нужна для того, чтобы удостовериться в том, что у Ирана нет потенциала по созданию ядерного оружия, однако теперь речь об этом уже не идёт. Так что события движутся по нисходящей, особенно в плане этого конкретного аспекта ядерной ракеты. Однако я не совсем уверен в том, почему это произошло именно сейчас и чего пытаются добиться европейские державы.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2019 года.