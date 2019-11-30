CGTN: укрепление на Ближнем Востоке — часть глобальной стратегии России
Несмотря на хорошие отношения между Москвой и Израилем, некоторые израильтяне считают, что роль России в сирийском конфликте представляет угрозу национальной безопасности их страны, и выражают обеспокоенность по поводу российских союзников в борьбе с исламистскими боевиками. С репортажем из Тель-Авива корреспондент CGTN Стефани Фрид.
ВЕРА МИХЛИН-ШАПИР, аналитик Института исследования национальной безопасности: Нам прекрасно известно, что русские сражаются на войне в Сирии на стороне Ирана, «Хезболлы», шиитских боевиков. А это самые главные враги Израиля.
Возможно, именно поэтому после того, как в прошлом месяце США вывели свои войска из Сирии, один израильский аналитик написал: «Путин — новый царь Ближнего Востока».
Россия стала играть более важную роль в регионе в 2015 году, когда Кремль вступил в гражданскую войну в Сирии и перебросил в регион ограниченный наземный контингент и авиацию. С тех пор интерес Москвы к Ближнему Востоку только возрос. По словам экспертов, представление о том, что Владимир Путин стремится занять место США, говорит о многом.
ВЕРА МИХЛИН-ШАПИР: Это второстепенная, но тем не менее очень важная региональная платформа, где Россия ещё может поиграть в «клубе для больших мальчиков». А этого ей, можно сказать, не давали делать с 2014 года и аннексии* Крыма.
Связи между Россией и Ближним Востоком насчитывают многие века и включают в себя сделки по инфраструктуре и материальным благам, а также внушительную историю поставок вооружений региональным игрокам. Эксперты сходятся во мнении, что Москва выстраивает контакты с Израилем, Ираном, Сирией, Турцией, Саудовской Аравией и, играя роль своего рода посредника, укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке. По словам аналитиков, главная цель России — обеспечить себе глобальное политическое присутствие.
Но вот как Израиль относится к тому, что Россия объединяет силы с его заклятым врагом Ираном.
ЦВИ МАГЕН, бывший посол Израиля в России: Русские не в той позиции, чтобы воевать с Израилем. По крайней мере в регионе они слабы, они не представляют военной силы.
Может, Россия и союзничает с Ираном, но когда Израиль наносит удар по, как он утверждает, иранским объектам на территории Сирии, координация действий происходит опять-таки с Россией.
Стефани Фрид, CGTN, Тель-Авив.
Дата выхода в эфир 29 ноября 2019 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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