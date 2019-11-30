CGTN: укрепление на Ближнем Востоке — часть глобальной стратегии России

В последнее время интерес России к Ближнему Востоку заметно вырос. По словам экспертов, это важная платформа, где, поддерживая хорошие отношения между игроками и выступая в роли посредника, Москва может укрепить позиции мировой державы. Впрочем, как передаёт CGNT, не всем партнёрам России, к примеру, Израилю, нравится, что она союзничает с их «заклятыми врагами».

Несмотря на хорошие отношения между Москвой и Израилем, некоторые израильтяне считают, что роль России в сирийском конфликте представляет угрозу национальной безопасности их страны, и выражают обеспокоенность по поводу российских союзников в борьбе с исламистскими боевиками. С репортажем из Тель-Авива корреспондент CGTN Стефани Фрид.

ВЕРА МИХЛИН-ШАПИР, аналитик Института исследования национальной безопасности: Нам прекрасно известно, что русские сражаются на войне в Сирии на стороне Ирана, «Хезболлы», шиитских боевиков. А это самые главные враги Израиля.

Возможно, именно поэтому после того, как в прошлом месяце США вывели свои войска из Сирии, один израильский аналитик написал: «Путин — новый царь Ближнего Востока».

Россия стала играть более важную роль в регионе в 2015 году, когда Кремль вступил в гражданскую войну в Сирии и перебросил в регион ограниченный наземный контингент и авиацию. С тех пор интерес Москвы к Ближнему Востоку только возрос. По словам экспертов, представление о том, что Владимир Путин стремится занять место США, говорит о многом.

ВЕРА МИХЛИН-ШАПИР: Это второстепенная, но тем не менее очень важная региональная платформа, где Россия ещё может поиграть в «клубе для больших мальчиков». А этого ей, можно сказать, не давали делать с 2014 года и аннексии* Крыма.

Связи между Россией и Ближним Востоком насчитывают многие века и включают в себя сделки по инфраструктуре и материальным благам, а также внушительную историю поставок вооружений региональным игрокам. Эксперты сходятся во мнении, что Москва выстраивает контакты с Израилем, Ираном, Сирией, Турцией, Саудовской Аравией и, играя роль своего рода посредника, укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке. По словам аналитиков, главная цель России — обеспечить себе глобальное политическое присутствие.

Но вот как Израиль относится к тому, что Россия объединяет силы с его заклятым врагом Ираном.

ЦВИ МАГЕН, бывший посол Израиля в России: Русские не в той позиции, чтобы воевать с Израилем. По крайней мере в регионе они слабы, они не представляют военной силы.

Может, Россия и союзничает с Ираном, но когда Израиль наносит удар по, как он утверждает, иранским объектам на территории Сирии, координация действий происходит опять-таки с Россией.

Стефани Фрид, CGTN, Тель-Авив.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

