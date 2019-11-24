FAZ: Ближний Восток охвачен новым этапом «арабской весны»

Политические волнения на Ближнем Востоке происходят уже давно, однако «первая попытка» в 2011 году провалилась, пишет Frankfurter Allgemeine. Положение по итогам «арабской весны» ничуть не улучшилось. В регионе происходит второй этап трансформации. Как отмечает издание, теперь протестующие меньше идентифицируют себя с помощью религии, ставя на первое место национальную принадлежность.

Ближний Восток охватила пора общественных перемен, пишет Frankfurter Allgemeine. Политические кризисы в регионе происходят уже давно, и новейшие протесты в Ливане, Ираке, Алжире, Судане и Иране являются лишь очередным этапом трансформационного процесса.

Эпохальным стал 2011 год, однако первая попытка провалилась, пишет издание: положение фактически не улучшилось. По мнению Frankfurter Allgemeine, нынешние протестующие извлекли урок из тех ошибок. Они стали большими реалистами и осознали, что для успешных перемен необходимо убедить часть старой элиты в неизбежности изменений.

Наиболее радикальны требования протестующих в Ираке и Ливане: молодые демонстранты радикально отвергают основы предыдущих режимов. Они уже не идентифицируют себя с помощью религии, ставя на первое место национальную принадлежность. Их ценности близки к ценностям, принятым на Западе, отмечает Frankfurter Allgemeine.

Нынешние демонстранты не используют пустых лозунгов, у них конкретные требования, утверждает издание. Если они желают долгосрочных изменений, то всё это должно вылиться к коренную реформу конституций, которые должны будут защищать права всех и каждого.

Как пишет Frankfurer Allgemeine, Запад не оказывает на текущие события практически никакого влияния. Деньги, которые Европа выделяет для региона, оказывают крайне незначительное воздействие. Между тем европейцы не готовы сделать шаг, который действительно мог бы помочь: открыть свои рынки. Перед Европой стоит дилемма: она опасается, что в случае провала в движение вновь придут потоки беженцев, а также произойдет новая вспышка терроризма. Именно поэтому большинство европейских стран продолжают сотрудничать с ближневосточными «автократами».

Впрочем, общественные процессы не сдержать, считает издание. Молодое поколение отказывается от старых порядков и норм морали. То, что началось в 2011 году, ещё далеко от завершения, резюмирует Frankfurter Allgemeine.