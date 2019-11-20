OLJ: не заговор США, а жажда реформ — Госдеп раскритиковал взгляд России на протесты в Ливане

Россия не поддерживает народные протесты, которые проходят в Ливане, и хотя она официально не высказывалась по этому поводу, представитель Госдепа США решила опровергнуть российскую точку зрения. Так, приводит её слова L'Orient-Le Jour, она заявила, что ливанский народ якобы выступает против коррупции в стране. Кроме того, она подсчитала, какие суммы США потратили на Ливан, и пришла к выводу, что это гораздо больше, чем потратила Россия.

Официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус раскритиковала Россию, обвинив её в том, что она якобы хочет своими «пустыми словами» поставить под сомнение требования протестующих в Ливане, пишет ливанская газета L'Orient-Le Jour. При этом американский чиновник настаивает, что США, наоборот, стоят на стороне ливанского народа.

Как отмечает автор статьи, Россия в последнее время никак не высказывалась по поводу протестов в Ливане. Но всё же Морган Ортагус выложила почти трёхминутное видео в Twitter, в котором рассказала, какую политику ведёт Россия, по её мнению.

«Российское правительство старалось поставить под сомнение истинность требований ливанского народа, который хочет положить конец эндемической коррупции», — считает представительница Госдепа. По её словам, Россия «цинично искажает их желание реформ и представляет его чем-то вроде заговора Соединённых Штатов». Кроме того, по её словам, Россия якобы неоднократно использовала такую риторику в тех странах, где люди пытаются требовать от своего правительства большего.

По словам Ортагус, все те демонстрации в Ливане, на которых побывали американцы, говорят о том, что население требует отчёта от правительства. Она утверждает, что «любые иные аргументы — это явное оскорбление в адрес ливанского народа». «Пока Россия может с удовольствием распространять ложь и провокационные слова, США продолжат стоять на стороне ливанского народа», — приводит издание её слова.

Также она отметила, что США тесно работают с Ливаном, чтобы укрепить его институты, способствовать стабильности и подтолкнуть экономический рост. Так, по её словам, на безопасность Ливана Штаты выделили всего более $2 млрд, и столько же — на гуманитарную помощь в связи с притоком беженцев из Сирии. Кроме того, $100 млн были переданы американцами на расследование убийства бывшего премьер-министра страны и других чиновников. И только за 2018 год США выделили Ливану на помощь развитию и гуманитарную помощь почти $500 млн, а Россия — всего $500 тыс.

«Действия США ради лучшего будущего для ливанского народа говорят сами за себя и полностью контрастируют с пустыми словами России. Россия пытается эксплуатировать ситуацию в Ливане, чтобы защитить собственные интересы, но весь мир об этом знает», — приводит L'Orient-Le Jour слова американской чиновницы.

Издание также напоминает, что президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в том, что они хотят превратить антиправительственные выступления в Ливане в гражданскую войну.