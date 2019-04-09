Independent: неразумно и незаконно — Иран осудил признание США иранской Революционной гвардии террористами

В ответ на признание Вашингтоном иранского Корпуса стражей исламской революции террористической группой Иран обвинил страну в создании угрозы стабильности и миру, пишет The Independent. Отмечается, что это помешает Пентагону взаимодействовать не только с иранскими вооружёнными силами, но и с властями Ирака и Ливана.

В Иране признали Вооружённые силы США террористической организацией в ответ на внесение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в аналогичный список американской стороной, сообщает The Independent.

Кроме того, в ответ на «беспрецедентный шаг» Тегеран обвинил Вашингтон в создании «серьёзной угрозы региональной и международной стабильности и миру».

Издание отмечает, что это стало первым в истории США случаем признания госструктуры другой страны террористической группировкой. Несмотря на то что США неоднократно заносили членов корпуса в свой чёрный список, до этого там воздерживались от подобных мер в адрес всей организации.

«Этот беспрецедентный шаг, осуществлённый Государственным департаментом, признаёт реальность того, что Иран не только является государством, спонсирующим терроризм, но и того, что КСИР активно участвует в деятельности и финансирует терроризм как инструмент государственного управления», — заявил Трамп.

При этом в эфире иранского телевидения представитель Высшего совета национальной безопасности страны назвал меру «неразумной и незаконной» и обвинил США в «поддержке терроризма».

The Independent напоминает, что напряжённость в отношениях двух стран возросла после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки с Тегераном и ввёл новые санкции.

Среди прочего объявление корпуса стражей террористической группой означает заморозку всех активов организации на территории США и запрет на сотрудничество с ней.

The Independent полагает, что подобное развитие событий осложнит дипломатические отношения двух стран. Так, признание Революционной гвардии террористами может привести к тому, что представителям американских Вооружённых сил и дипломатического корпуса будет запрещено контактировать с иракскими или ливанскими властями, которые взаимодействуют с КСИР. Обеспокоенность в связи с этим уже выразили в Пентагоне и американских спецслужбах.