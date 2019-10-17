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Hill: игнорируя Ирак, США обрекают на гибель молодую демократию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Демократия в Ираке, установленная после свержения Саддама Хусейна американскими войсками, может исчезнуть под давлением авторитарных властей, если Соединённые Штаты продолжат политику невмешательства, считает политолог Анна Борщевская. В своей статье для The Hill она отмечает, что жестокое подавление мирных протестов в Багдаде является свидетельством назревающей проблемы, в то время как лидеры других стран усиливают своё влияние в регионе.
Hill: игнорируя Ирак, США обрекают на гибель молодую демократию
Reuters

Открытые дебаты и мирные акции протеста являются редкостью для арабского мира, однако, как пишет в своей статье для The Hill политолог Анна Борщевская, старший эксперт Института ближневосточной политики в Вашингтоне, в этом месяце в Ираке она наблюдала и то и другое. За 16 лет, прошедших после вторжения США и свержения Саддама Хусейна, страна столкнулась с серьёзными трудностями, но сохранила такой уровень свободы, который на Ближнем Востоке можно наблюдать только у Израиля и, возможно, Туниса. Однако, предупреждает Борщевская, если Соединённые Штаты продолжат игнорировать Ирак, эта выстраданная и хрупкая свобода будет потеряна.

В статье подчёркивается, что безопасность и экономические возможности много значат для страны. Иракцы протестуют из-за недостатка базовых услуг, широкомасштабной коррупции и безработицы, а также из-за растущего влияния Ирана. К суннитам присоединились шииты, и, согласно опросам, религиозное разделение в последние годы сменилось возрождением национализма, что является позитивным знаком.
 
И всё же пока Ирак стоит на перепутье. В то время как мирные и спонтанные демонстрации возникали в разных городах страны, службы безопасности открыли огонь по населению, ввели комендантский час и отключили интернет. В столкновениях погибло более 100 протестующих, тысячи были ранены. Президент Бархам Салех осудил применение смертельного оружия и пообещал призвать виновных к ответственности. Только правительство может исполнить эти обещания и провести настоящие реформы, но США не могут оставаться в стороне.
 
Анна Борщевская отмечает, что многие жители Багдада в личной беседе выразили свою обеспокоенность тем, что без скорых перемен на политической арене может появиться ещё один авторитарный руководитель, чья продвигаемая система безопасности часто бывает иллюзорна. К тому же, как свидетельствует история, диктаторы скорее губят страну, чем возрождают. В связи с этим политолог, родившаяся в России, напоминает, как в 1990-е страна — преемница СССР упустила возможность ввести у себя демократию. В результате появился Владимир Путин, который снова консолидировал власть и уничтожил зачатки демократических свобод.
 
На страницах The Hill Борщевская отмечает, что ситуация в стране намного хуже, чем думают иракцы, протестующие против глубокого и всё возрастающего влияния Ирана. По словам эксперта, у других авторитарных правителей тоже есть виды на Ирак, и без вмешательства США они смогут легко напасть на страну. Так, Кремль, выступавший резко против введения американских войск в 2003-м, годами подготавливал своё возвращение в Ирак и в последние годы активизировал усилия. В то же время Турция недавно согласилась поддержать электроснабжение страны, а Китай профинансировал восстановление инфраструктуры.
  
Как пишет политолог, Америка уже давно устала от Ирака: ещё Барак Обама, бывший тогда сенатором Иллинойса от Демократической партии, проводил кампанию по выводу войск из страны. Прошло практически десять лет с тех пор, как США официально завершили свою миссию и создали вакуум, который вскоре заняло «Исламское государство»*. Сейчас американцы и Дональд Трамп обсуждают возможность выйти из «бесконечной войны».
 
Несмотря на ошибки после вторжения в 2003 году «нельзя отрицать», по мнению эксперта, что оно принесло свободу. В Ираке 40% населения родилось уже после него и знакомо только с шаткой демократией, а воспоминания о Саддаме Хусейне стираются, давая место для возможной веры в альтернативные обещания. «Ирак пока не потерян, однако скоро будет, если мы продолжим его игнорировать», — подводит итог своим рассуждениям в The Hill Анна Борщевская.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Hill США Северная Америка
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