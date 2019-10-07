France info: в Багдаде продолжаются кровопролитные беспорядки

В столице Ирака пятый день подряд идут столкновения между требующими отставки правительства и полицией, сообщает France info. Как передаёт телеканал, жертвами вспыхнувшего насилия стали уже 100 человек, а власти ввиду беспрецедентных общественных волнений объявили о проведении реформ.

К вечеру в Багдаде снова начались жестокие столкновения. Пятый день подряд жители города выходят на улицы и требуют отставки правительства. По их словам, это коррумпированная власть, которая несёт ответственность за безработицу и нищету. Рождённое в соцсетях движение не собирается сдаваться. За четыре дня было убито 100 человек, а ранено 4 тысячи.

ЖИТЕЛЬНИЦА БАГДАДА: В руках у протестующих нет ничего, кроме флагов Ирака. Мы не требуем ничего, кроме более фундаментальных прав: рабочих мест, государственных услуг.

Тем не менее, день начинался хорошо: после отмены комендантского часа снова открылись магазины, начали устранять следы недавних столкновений. Тем не менее, окрестности площади Тахрир оставались под серьёзной защитой полицейских. Днём глава парламента, потрясённый таким беспрецедентным социальным движением, обещал скоро оправдать надежды населения.

МУХАММЕД АЛЬ-ХАЛБУСИ, глава парламента Ирака: Завтра соберётся парламент и начнут работу его комиссии. Мы не будем долго ждать, чтобы утвердить те реформы, которые предложил Совет правительства и которые также будут переданы соответствующим комиссиям парламента.

Эти слова сразу же заставили манифестантов высыпать на улицы. Им надоели бесплодные обещания, они ждут радикальных действий. Одним из них могло бы стать увольнение политика, который возглавлял страну почти 15 лет.

Дата выхода в эфир 06 октября 2019 года.