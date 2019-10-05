Independent: введён комендантский час и отключён интернет — Ирак на грани восстания

Ираку угрожает полномасштабное восстание: власти страны, попытавшись подавить начавшиеся во вторник акции протеста, ввели комендантский час и отключили интернет — и сами тем самым спровоцировали превращение местных митингов в мощное движение, сообщает The Independent. По данным газеты, потеря доступа к всемирной сети не остановила протестующих, и правительству становится всё труднее их сдерживать — тем более, что явных лидеров у них нет.

Ирак оказался на грани восстания: власти страны, пытаясь «задушить» волнения, ввели комендантский час и отключили интернет, пишет The Independent. Как отмечает корреспондент газеты, протесты охватили Багдад ещё во вторник и с тех пор распространились на южные иракские провинции.

По данным The Independent, власти сообщают о 19 погибших, однако официальные цифры могут быть занижены.Как рассказывают местные врачи, ранения только в четверг получили более 600 человек; главным образом речь идёт о протестующих, пострадавших от резиновых пуль.

Отключение интернета не помогло Багдаду прекратить акции протеста, однако они стали «более дезорганизованными и сосредоточились на окраинах Багдада», констатирует автор статьи. В пригороде столицы Мадинат-ас-Садр — «цитадели шиитов из рабочего класса» — протестующие в четверг атаковали муниципалитет и подожгли отделение правящей партии «Дава».

Местные журналисты сообщают, что на акциях протеста звучат те же лозунги, что и в 2003 году — люди недовольны коррупцией, поведением политических партий, системой квот для различных конфессий и национальностей, а также отсутствием образования, здравоохранения и работы, говорится в материале. Между тем, большинство протестующих - не старше 20 лет, а значит, они не помнят времена до свержения Саддама Хуссейна в 2003-м, отмечает корреспондент The Independent.

У протеста нет чётких лидеров — таковые находятся лишь на местном уровне, а значит правительству, даже если бы оно и согласилось на диалог, просто не с кем вести переговоры, пишет автор. Вместе с тем, протестующих поддерживает значительная часть населения, причём всех уровней достатка — сочувствие им выражают как обитатели «шиитских трущоб», так и доктора и инженеры.

По мнению корреспондента The Independent, правительство отреагировало на небольшие местные акции слишком жёстко, и само спровоцировало их превращение в полномасштабное движение, которому теперь с трудом может противостоять. Почему власти себя так повели — неясно, однако высказываются предположения о том, что премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди действует по рекомендациям своих советников-офицеров, которые являются сторонниками силовых мер и не понимают тонкостей иракской политики.

Тем временем, улицы Багдада практически опустели — можно лишь изредка увидеть проезжающий мимо автобус, в котором, скорее всего, находятся полицейские, рассказывает автор статьи. Впрочем, некоторые жители столицы всё же обходят комендантский час, выезжая на улицу на велосипедах — по их словам, правительство запретило перемещаться по улицам пешком и на автомобиле, однако про велосипедный транспорт не упоминало, пишет журналист.