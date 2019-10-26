TV5: алжирцы встретили протестами переговоры Бенсалаха с Путиным

На переговорах Владимира Путина с врио президента Алжира алжирский лидер поспешил заверить российского коллегу, что в его стране ситуация под контролем. Однако алжирцев такие формулировки возмутили, и они снова вышли на протесты, передаёт TV5 Monde.

В Алжире ничто не может потушить негодование протестующих. Вопреки ожиданиям, алжирские власти ничего не делают, чтобы успокоить народ, а лишь наоборот.



ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Слова, которые произносит Абдель Кадер Бенсалах, не касаются алжирского народа. Алжирский народ в них не виноват.



Слова, которые возмутили социальные сети и участников демонстраций в Алжире, Абдель Кадер Бенсалах произнёс в четверг на расстоянии более 3 тысяч километров отсюда, в Сочи. Во время саммита Россия-Африка временно исполняющий обязанности президента Алжира встретился с Владимиром Путиным. Когда российский президент пожелал алжирскому народу преодолеть трудности переходного периода, Абдель Кадер Бенсалах ответил, что ситуация под контролем, что он хочет его в этом заверить. При этом он свёл к минимуму размах протестов.



Для этих алжирцев это унижение.



ДРУГОЙ ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Будто Путин — президент Алжира. Будто наша страна не производила на свет детей. Будто у нас тоже нет армии. Но наша страна — вторая на Африканском континенте. Чем нас пугают? Русскими? Почему они так делают? Они не считают нас за людей? Вам должно быть стыдно, господин Бенсалах.



ТРЕТИЙ ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Вы говорите только от своего имени. Вы не говорите от имени алжирского народа. Этот глава государства нелегитимен. Мы его не признаём. Как могли вы опуститься до этого? Как будто милостыню просит. Кто такой этот Путин? Он хочет лишь забрать у нас наше богатство.



Остались сутки до окончания срока подачи кандидатур на президентские выборы, которые должны пройти 12 декабря, но протестующие по-прежнему не принимают эти выборы, потому что считают, что их контролируют власти.



Дата выхода в эфир 25 октября 2019 года.