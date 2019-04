Independent: алжирцы празднуют уход президента в отставку после 20 лет у власти

После 20 лет у власти президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика подал в отставку на фоне массовых протестов и потери доверия ключевых союзников, передаёт The Independent. Отмечается, что множество алжирцев вышли на улицы страны отпраздновать событие.

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика досрочно сложил с себя полномочия, положив конец 20-летнему пребыванию у власти после массовых протестов в стране, сообщает The Independent.



Издание отмечает, что решение покинуть пост Бутефлика принял в связи с призывом начальника штаба Национальной народной армии Алжира Ахмеда Гаида Салаха к применению статьи конституции страны, согласно которой президент освобождает занимаемую им должность по недееспособности.



«Более нельзя терять время», — заявил Салах, некогда являвшийся ключевой фигурой в поддержании власти Бутефлики.



В течение нескольких недель алжирцы регулярно выходили на улицы страны, требуя проведения политических реформ и обеспечения большей прозрачности работы правительства. Множество жителей Алжира приветствовали отставку президента, который привёл страну к периоду относительной стабильности, во время которого в стране резко вырос уровень коррупции. Множество алжирцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать объявление об отставке.



Однако The Independent подчёркивает, что уход Бутефлики положит начало периоду неопределённости в стране. Ожидается, что функции президента согласно законодательству на ближайшие три месяца возьмёт на себя спикер Совета нации Абделькадер Бенсалех. По истечении переходного периода продолжительностью 90 дней в стране состоятся выборы нового главы государства. При этом эксперты полагают, что вооружённые силы Алжира, неоднократно вмешивавшиеся в политическую жизнь страны, и на этот раз не останутся в стороне.



Несмотря на решение Бутефлики ожидается, что массовые протесты в стране продолжатся. В частности, алжирцы продолжат требовать отставки политических деятелей, которые помогли освободить страну от французского правления в 1962 году, однако до сих пор остаются у власти.



«Они знают, что Бутефлика — лишь верхушка айсберга. С самого первого дня требование звучало как: «Уходите все вы», — приводит The Independent слова одного из местных жителей.



Ранее президент заявил, что готов покинуть пост до 28 апреля, однако протестующих это не устроило. В понедельник он также отметил, что уходя, постарается обеспечить «преемственность институтов власти». Это усилило опасения относительно того, что его окружение стремится укрепить свою власть.



«Мы приняли чёткое и окончательное решение. Мы будем поддерживать людей до тех пор, пока их требования не будут полностью удовлетворены», — позже подчеркнул Салах по итогам заседания военачальников алжирской армии.



The Independent напоминает, что недовольство алжирцев вызвало объявление Бутефлики о его намерении баллотироваться на пятый президентский срок. Протесты в стране продолжались с середины февраля.