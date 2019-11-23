Times: президент Египта отправляет своего сына в Москву для укрепления связей с Россией

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Fox News: американцы не разделяют желания политиков бороться с Россией Fox News
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Джонсон: доказательств вмешательства России в британские выборы и референдумы нет Guardian
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ERR: крысы-вредители вывели из строя эстонский сайт госуслуг ERR
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Роберт Де Ниро: чтобы остаться на третий срок, Трамп способен развязать войну Daily Beast
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Всемирный день туалета — CGTN рассказал о «зоне комфорта» для китайского миллиарда CGTN
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Слишком много пиара: Foreign Policy раскритиковал успехи России на Ближнем Востоке Foreign Policy
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Guardian: России грозит отстранение от Олимпиады и чемпионата Европы по футболу 2020 года Guardian
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OÖNachrichten: Россия пожертвовала €1 млн на восстановление Венеции Oberösterreichische Nachrichten
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Косторная победила на этапе Гран-при в Японии, Загитова — третья
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
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Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о бермудском треугольнике.
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Тарасова о Загитовой: она знает, что в тяжёлой ситуации может так собраться и откатать
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Авербух: мы увидели потрясающую Загитову
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление россиянки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
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Загитова без падений откатала произвольную программу на Гран-при в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова без падений откатала произвольную программу на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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В аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы
В международном аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время разворота.
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Ефимова и Коровин довольны своим дебютом в серии Гран-при
Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин поделились впечатлениями от своего дебютного сезона в серии Гран-при по фигурному катанию.
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В МВД России заявили о возросшем суммарном ущербе от преступлений
В МВД России заявили, что ущерб от преступлений за девять месяцев 2019 года превысил отметку в 491 млрд рублей.
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Авербух о Самодуровой: мы думали, что опять увидим девочку на один сезон
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление россиянки Софьи Самодуровой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Ламбьель рассказал, какая фигуристка произвела на него впечатление за последнее время
Швейцарский тренер и хореограф Стефан Ламбьель рассказал, какая фигуристка произвела на него впечатление.
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Отец и двое детей погибли в результате пожара в Хакасии
Отец и двое маленьких детей погибли в результате возгорания в частном доме в селе Бельтирское в Хакасии.
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Ламбьель о четверных прыжках у женщин: я бы не стал загонять прогресс в рамки
Швейцарский тренер и хореограф Стефан Ламбьель высказал своё отношение к четверным прыжкам у женщин.
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Ганус оценил возможность признания РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал возможность признания организации несоответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.
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В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Российская дипмиссия в Куала-Лумпуре заявила, что в территориальных водах Малайзии было задержано судно с россиянином и украинцами на борту.
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Игрок «Бостона» Уокер попал в больницу после столкновения с одноклубником
Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кемба Уокер был госпитализирован после столкновения с одноклубником Шеми Оджелейем во второй четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс».
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Ламбьель рассказал, в чём разница между работой хореографом и тренером по фигурному катанию
Бывший швейцарский фигурист Стефан Ламбьель рассказал, как он перешёл от работы хореографом к тренерской деятельности.
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Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Ламбьель рассказал, как начал работать с фигуристом Уно
Тренер по фигурному катанию Стефан Ламбьель рассказал, как начал сотрудничество с серебряным призёром Олимпийских игр Сёмой Уно.
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СМИ: Зайцев пропустил матч НХЛ «Оттава» — «Рейнджерс» по личным обстоятельствам
Российский защитник «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» по личным обстоятельствам.
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Российским регионам выделят 339 млн рублей на празднование Дня Победы
Правительство России одобрило выделение регионам 338,9 млн рублей в 2019 году для подготовки к празднованию Дня Победы.
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Мишина и Галлямов испытывают смешанные чувства после этапа Гран-при в Японии
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
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В Минпромторге сказали, когда начнётся серийное производство российского электрокара
Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, когда должно начаться серийное производство первого российского электромобиля Zetta.
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Лихачёв: матч с ОАЭ станет для сборной России ключевым для выхода из группы на ЧМ
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от матча с национальной командой ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира в Парагвае.
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Тренер: победа над Сенегалом на старте ЧМ была особенно важна для сборной России
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал победу над сборной Сенегала в первом матче группового этапа чемпионата мира в Парагвае.
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На Бугенвиле начался референдум о независимости от Папуа — Новой Гвинеи
На Бугенвиле стартовал референдум о независимости от Папуа — Новой Гвинеи, который продлится две недели. Как сообщает SBS, ожидается, что в голосовании примут участие порядка 200 тыс. жителей острова.
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Ночь на 23 ноября стала самой холодной с начала осени
Ночь на 23 ноября стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.
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СМИ: «Челси» может купить Чалова уже в январе
Лондонский футбольный клуб «Челси» может уже в зимнее трансферное окно оформить переход нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.
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Мишина и Галлямов стали третьими на этапе в Японии и вышли в финал Гран-при
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
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Концентрация нефтепродуктов в воде в Одесском заливе в 90 раз выше нормы
Заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков заявил о серьёзном ухудшении экологической обстановки в Одесском заливе из-за севшего на мель танкера.
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В ЦФО намерены установить систему контроля за движением автомобилей
Московские власти намерены распространить систему контроля за передвижением всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа, подключив к ней 16 регионов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
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Тренеры гордятся выходом Степановой и Букина в финал Гран-при
Ирина Жук и Александр Свинин, тренеры Александры Степановой и Ивана Букина, прокомментировали выступление своих подопечных на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
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Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию вокруг Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили ситуацию вокруг Ирана на полях министерской встречи G20 в японской Нагое.
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«Клипперс» победил «Хьюстон» в матче НБА, Леонард набрал 24 очка
«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В ВВС Боливии прокомментировали слова Моралеса о покушении на него
Командование Военно-воздушных сил Боливии прокомментировало слова экс-президента страны Эво Моралеса о том, что главнокомандующий ВВС Хорхе Терсерос стоит за крушением вертолёта бывшего главы государства.
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Выставочный матч Федерера и Зверева в Колумбии отменён из-за беспорядков
Выставочный матч между швейцарским теннисистом Роджером Федерером и немцем Александром Зверевым в Боготе отменён из-за беспорядков в Колумбии.
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Китай успешно вывел на орбиту два спутника своей навигационной системы
Китай провёл успешный запуск ракеты-носителя с двумя навигационными спутниками Beidou-3 с космодрома Сичан в провинции Сычуань.
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Степанова и Букин недовольны своим прокатом произвольного танца на Гран-при в Японии
Россияне Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали своё выступление на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
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Россия высказала Японии свою озабоченность военным альянсом Токио и Вашингтона
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона передала японским коллегам перечень того, что вызывает озабоченность относительно безопасности России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США.
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Пять человек погибли в результате ДТП в Северной Осетии
Пять человек погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика на трассе в Северной Осетии.
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Испания и Великобритания вышли в полуфинал Кубка Дэвиса
Сборные Испании и Великобритании по теннису вышли в полуфинал Кубка Дэвиса.
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Лавров провёл переговоры с замглавы Госдепа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с заместителем госсекретаря и кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном на полях совещания глав МИД стран G20 в Нагое.
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В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении
В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.
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Возле полицейского участка в Колумбии взорвался грузовик
Три человека погибли в результате взрыва заминированного грузовика возле полицейского участка в колумбийском департаменте Каука.
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«Лейкерс» одержал шестую подряд победу в НБА, обыграв «Оклахому»
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Пападакис и Сизерон обновили мировые рекорды в танцах на льду
Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировые рекорды в танцах на льду на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
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Степанова и Букин заняли второе место на этапе Гран-при в Японии
Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
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В конгрессе обратились к помощнику Трампа по вопросу открытого неба
Члены палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и Адам Смит написали письмо советнику президента США Дональда Трампа Роберту О'Брайену, в котором призвали прокомментировать сообщения о планах Вашингтона по одностороннему выходу из Договора по открытому небу.
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«Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Москве 23 ноября ожидается до -6 °С
В Москве в субботу, 23 ноября, ожидается до -6 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.