Times: президент Египта отправляет своего сына в Москву для укрепления связей с Россией

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправляет своего сына в Москву в качестве военного атташе для укрепления связей с Владимиром Путиным, сообщает The Times со ссылкой на египетское издание Mada Masr. Это, как указывает британская газета, очередной признак растущего влияния российского лидера на Ближнем Востоке.

Махмуд ас-Сиси — бригадный генерал с ключевым постом в Службе общей разведки. В этом ведомстве он занимался решением вопросов для своего отца. При этом, как поговаривают, он испортил отношения с частью силовиков, что отчасти стало причиной его назначения в Москву.

Как пишет The Times, его перевод в российскую столицу при этом даст ему возможность добиться одной из главных целей его отца — диверсификации военных альянсов с одновременным отходом от США.

Новое назначение не только устраняет источник растущего недовольства в разведке, но и служит подготовкой Махмуда ас-Сиси к переводу в будущем на более значимые должности, хотя пока нет никаких намёков на то, что он сменит своего отца на посту главы государства, отмечается в статье.

Между тем египетский президент продолжает отправлять сигналы о своей близости с Россией и, в частности, о своём предпочтении «путинского стиля авторитарного лидерства неопределённости, вызванной изменяющейся ближневосточной политикой Америки».

Египет и его военное руководство всё ещё крайне недовольны тем, что США не встали на сторону бывшего главы государства Хосни Мубарака в ходе народного восстания 2011 года, напоминает издание.