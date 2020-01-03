Tagesspiegel: США и Россия высказались против отправки турецких войск в Ливию

Представители США и России критически отозвались о планах Турции по отправке войск в Ливию для поддержки официального правительства, пишет Der Tagesspiegel. По мнению Москвы и Вашингтона, военное вмешательство только усложнит обстановку в стране. Как пишет издание, мотивы Турции заключаются в усилении своего регионального влияния, а также в получении доступа к газовым месторождениям в Средиземном море.

План Реджепа Эрдогана по отправке войск в Ливию вызвал критику со стороны США и России, пишет Der Tagesspiegel. Турецкий президент намерен поддержать официальное ливийское правительство, борющееся за власть с генералом Халифой Хафтаром.

Издание напоминает, что в Ливии с 2011 года царит хаос гражданской войны. Генерал Хафтар (которого, помимо прочих, поддерживает Россия) контролирует районы на востоке страны, однако стремится к полному контролю над Ливией. В прошлом году он начал наступление на Триполи, где находится официальное правительство, власть которого едва распространяется за пределы столицы, несмотря на поддержку местных вооружённых подразделений.

В минувший четверг Дональд Трамп позвонил Эрдогану и намекнул на то, что иностранное вмешательство только усложнит положение дел в Ливии. Критика со стороны Москвы была более конкретной. По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, решение Турции является «тревожным звонком»: оно способно усугубить и усложнить ситуацию в стране. Слуцкий подчеркнул, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

Как отмечает Der Tagesspiegel, после трёх военных операций в Сирии, Турция начинает очередную внешнеполитическую авантюру. Интересы Анкары заключаются не только в увеличении своего влияния в регионе, но и в месторождениях газа в Средиземном море. В ноябре прошлого года Турция и официальное правительство Ливии подписали договор, в рамках которого было оформлено проведение границ в Средиземном море. В связи с этим, Анкара выдвинула претензии на территории, находящиеся рядом с островом Крит: предполагается, что они богаты залежами газа.

Что касается Европы, то эксперт Вольфрам Лахер считает, что европейские страны уже не способны повлиять на развитие событий в Ливии. По словам Лахера, «речь идёт о войне у европейского порога, подстрекаемой иностранными державами, такими как Россия и ОАЭ».