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Daily Sabah: Хафтар отклонил призывы России и Турции о прекращении огня в Ливии

Материал представлен в переводе ИноТВ
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар не принял предложения России и Турции об установлении в Ливии режима прекращения огня, пишет Daily Sabah. Как отмечает издание, добиться перемирия и переговоров в Ливии будет непросто, учитывая, что в последние дни конфликт между правительственными силами и армией Хафтара вновь обострился.
Daily Sabah: Хафтар отклонил призывы России и Турции о прекращении огня в Ливии
Reuters

Маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отклонил призывы России и Турции к прекращению огня, сообщает Daily Sabah. Издание напоминает, что обращение Анкары и Москвы совпало с обострением конфликта в Ливии, сопровождавшимся боевыми столкновениями и авиаударами между враждующими сторонами.

Как пишет Daily Sabah, после российско-турецких переговоров в Стамбуле Реджеп Эрдоган и Владимир Путин совместно призвали к прекращению насилия, к нормализации обстановки в Триполи и других городах, а также к мирным переговорам под эгидой ООН. В совместном заявлении российской и турецкой сторон отмечено, что ливийский конфликт «угрожает региональной безопасности, способствует неконтролируемой миграции, распространению оружия и терроризма и прочих преступных действий».
 
Издание отмечает, что добиться прекращения огня будет непросто, учитывая недавнее обострение ситуации и неустойчивый характер ливийских военных союзов. ООН уже многие месяцы пыталась проложить путь к перемирию и переговорам, однако видимых результатов достичь не удалось.
Daily Sabah пишет, что во вторник и в среду правительственные силы Ливии и армия маршала Хафтара обменивались воздушными атаками, а также были вовлечены в боевые столкновения в районе населённого пункта Эль-Вашка. 
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источник
Daily Sabah Турция Европа
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вооруженный конфликт Ливия Россия Турция Халифа Хафтар
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