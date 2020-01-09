Получат новые рычаги давления на ЕС: Die Presse «раскусила» замысел «псевдоапостолов мира» в Ливии

03:00 Иран призвал Канаду поделиться данными о крушении украинского самолёта Тегеран призывает Канаду и другие страны поделиться имеющимися данными о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в иранской столице для расследования причин авиакатастрофы, заявили в МИД Ирана.

03:00 МИД Ирака вызвал иранского дипломата из-за обстрела военных баз Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах Ирана и вручило ему ноту с осуждением ударов по военным базам на иракской территории.

03:00 В Ухте ликвидировали открытое горение на НПЗ Спасатели ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе компании «ЛУКОЙЛ» в Ухте, сообщили в МЧС России.

03:00 Трюдо пообещал Украине помощь в расследовании крушения самолёта Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Оттава окажет помощь в расследовании крушения украинского Boeing 737 в Тегеране.

03:00 «Атлетико» победил «Барселону» и сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании Мадридский «Атлетико» взял верх над «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.

03:00 WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило уведомление в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта.

03:00 В Иране опровергли заявления о попадании ракеты в украинский Boeing Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг заявления о том, что самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране был сбит ракетой.

03:00 Российская делегация прошла под флагом страны на церемонии открытия юношеских ОИ Российская делегация прошла под национальным флагом на церемонии открытия зимней юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.

03:00 Во Франции заявили о приверженности ядерной сделке с Ираном Франция остаётся приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

03:00 СМИ: Кровати для участников Олимпиады 2020 года будут сделаны из картона Каркасы кроватей для участников Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио будут сделаны из переработанного картона.

03:00 МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Украинское Министерство иностранных дел выразило протест в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым.

03:00 Хусаинов считает, что Кашшаи не исправит ситуацию в российском судействе Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о назначении бывшего венгерского рефери Виктора Кашшаи на пост нового главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).

03:00 Трюдо заявил, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у Оттавы есть данные разведки, свидетельствующие о том, что украинский Boeing в Тегеране был сбит иранской ракетой. Об этом сообщает CBC.

03:00 Футболиста немецкого «Лейпцига» обвиняют в изнасиловании Австрийский полузащитник немецкого футбольного клуба «Лейпциг» Штефан Ильзанкер подозревается в изнасиловании 26-летней девушки.

03:00 Под Воронежем при наезде автомобиля погиб человек В Воронежской области при наезде автомобиля на пешеходов погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по региону Наталью Куликову.

03:00 Гол футболиста «Спартака» Ларссона принёс сборной Швеции победу над Молдавией Сборная Швеции по футболу с минимальным счётом переиграла в товарищеском матче команду Молдавии.

03:00 ЛНА заявила о намерении продолжить бои за Триполи Командование Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара заявило, что приветствует инициативу России и Турции по перемирию в Ливии, но продолжит бои за Триполи.

03:00 Семак объяснил свои слова об «отсутствии катастрофы» после вылета «Зенита» из еврокубков Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, что имел в виду, когда сказал после вылета команды из еврокубков, что катастрофы не произошло.

03:00 В Госдуме осудили резолюцию Польши о начале Второй мировой войны Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

03:00 Медведев прокомментировал свой удар ракеткой по судейской вышке Россиянин Даниил Медведев прокомментировал эпизод с ударом по судейской вышке ракеткой во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

03:00 В Идлибской зоне деэскалации введён режим прекращения огня Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации в Сирии 9 января с 14:00 (мск) введён режим прекращения огня.

03:00 «Ак Барс» потерпел поражение от «Торпедо» в КХЛ Казанский «Ак Барс» проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 «Динамо» расторгло контракт с футболистом Шейдаевым Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о расторжении контракта с нападающим команды Рамилем Шейдаевым.

03:00 Захарова отреагировала на резолюцию Польши о начале Второй мировой Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

03:00 В «Зените» заявили, что не намерены отдавать Кокорина в «Фейеноорд» Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе роттердамского футбольного клуба «Фейеноорд» к нападающему сине-бело-голубых Александру Кокорину.

03:00 Парламент Абхазии принял обращение к президенту с призывом об отставке Парламент Абхазии в ходе внеочередной сессии принял обращение к абхазскому президенту Раулю Хаджимбе с предложением об отставке с целью стабилизации обстановки в республике. Об этом информирует ТАСС.

03:00 Стала известна самая популярная спортивная трансляция в России за 2019 год Трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии между сборными России и США стала самой рейтинговой среди спортивных эфиров за 2019 год.

03:00 CBS: США считают, что Иран по ошибке сбил украинский самолёт Американские власти считают, что иранская сторона якобы по ошибке сбила самолёт «Международных авиалиний Украины» в Тегеране 8 января. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

03:00 Небензя призвал к деэскалации в регионе Персидского залива Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН заявил, что Россия призывает к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива.

03:00 Финал МЧМ-2011 посмотрели 1,3 млн зрителей, параллельно шёл финал МЧМ-2020 Трансляцию финала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2011 года между сборными России и Канады, которая шла параллельно с финалом МЧМ-2020 между этими же командами, посмотрели 1,3 млн зрителей.

03:00 Трамп заявил о «подозрениях» из-за крушения самолёта в Иране Американский президент Дональд Трамп, комментируя возможные причины крушения украинского самолёта Boeing 737 в Иране, заявил, что у него «есть свои подозрения» на этот счёт.

03:00 Бабаев о переходе Шкурина в ЦСКА: хороший трансфер по соотношению цены и качества Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход белорусского форварда Ильи Шкурина.

03:00 В Башкирии в результате отравления угарным газом погибли три человека Белорецкий межрайонный следственный отдел СК России по Республике Башкортостан организовал доследственную проверку по факту обнаружения 6 января в частном доме в городе Белорецке тел трёх человек с признаками отравления угарным газом.

03:00 Росавиация призвала усилить безопасность полётов на Ближний Восток Росавиация призвала авиакомпании принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полётов на Ближний Восток. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеграмму ведомства.

03:00 Гендиректор «Зенита» верит, что назначение Кашшаи пойдёт на пользу судейству в России Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев одобрил назначение бывшего венгерского арбитра Виктора Кашшаи на пост нового главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).

03:00 Эрдоган провёл телефонный разговор с Меркель Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом информирует Anadolu.

03:00 Жена футболиста Погребняка рассказала, как её выгнали из такси Жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка Мария рассказала о неприятной ситуации с таксистом.

03:00 Трамп заявил, что Сулеймани готовил взрыв посольства США Американский президент Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани, который был убит США 3 января в Багдаде, якобы готовил взрыв одного из посольств США.

03:00 В Госдуме оценили идею введения штрафов за неоплату проезда по платным трассам Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал предложение штрафовать водителей за отказ оплачивать проезд по платным трассам.

03:00 Эксперт оценил прогноз Всемирного банка на 2020 год Экономист Никита Кричевский в беседе с НСН прокомментировал прогноз Всемирного банка, согласно которому рост мировой экономики в 2020 году составит 2,5%.

03:00 Наукограды Подмосковья получат более 338 млн рублей в 2020 году Власти Подмосковья заявили о выделении более 338 млн рублей из бюджета на развитие наукоградов, сообщает телеканал «360».

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03:00 Учёные рассказали о путях миграции выпущенных в ДФО косаток и белух Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии рассказали, куда мигрируют выпущенные в Охотское море косатки и белухи.

03:00 Лукашенко рассказал о приверженности независимости Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп» заявил о своей приверженности независимости Белоруссии.

03:00 Петербург вошёл в тройку самых посещаемых городов России Специалисты сервиса «Турстат» провели исследование, согласно которому Петербург стал одним из самых популярных городов в России среди туристов, сообщает kp.ru.

03:00 Миронова осталась недовольна своим результатом в спринте на этапе КМ в Оберхофе Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала спринтерскую гонку на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

03:00 Около 30 тысяч школьников бесплатно посетили музеи Подмосковья в праздники Министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала, что музеи Подмосковья со 2 по 8 января 2020 года бесплатно приняли около 30 тыс. школьников со всей страны.

03:00 В Петербурге задержали крупную банду наркоторговцев В Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД совместно с полицейскими петербургского главка задержали членов крупной организации, которая занималась распространением наркотиков через интернет, сообщает kp.ru.