DS: олицетворение взаимовыгодного сотрудничества — Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин открыли трубопровод «Турецкий поток», по которому российский природный газ будет поступать в Европу и Турцию, пишет Daily Sabah. По словам российского лидера, реализация этого проекта говорит об осязаемых успехах сотрудничества Москвы и Анкары. При этом турецкий президент указал на высокую степень заинтересованности Европы в российском газе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин посетили церемонию открытия «Турецкого потока», по которому российский природный газ будет поступать в Турцию и Европу через Чёрное море, пишет Daily Sabah.
«Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идёт своим ходом», — констатировал российский лидер.
По его словам, успешная реализация этого проекта свидетельствует об осязаемых успехах российско-турецкого стратегического сотрудничества.
«Поставки российского газа по «Турецкому потоку» без сомнения будут иметь большое значение… для развития многих южно-европейских стран и будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом», — добавил он.
Президент Эрдоган заявил, что благодаря «Турецкому потоку», 15,75 млрд кубических метров газа в год будут поступать непосредственно в Турцию, минуя третьи страны.
«Турецкий поток, в который мы вместе с нашими российскими друзьями вложили немало усилий, — это исторический проект как для двусторонних российско-турецких отношений, так и для региональной энергетической карты, — отметил турецкий президент. — На протяжении последних 33 лет мы получили из России 400 миллиардов кубических метров газа. Эта цифра — олицетворение российско-турецкого сотрудничества, основанного на взаимной выгоде».
Эрдоган также напомнил, что европейские страны демонстрируют высокую степень заинтересованности в российском газе, который будет поступать по второй нитке «Турецкого потока».
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