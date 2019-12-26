Sabah: «Турецкий поток» готов — Путину и Эрдогану осталось лишь открыть вентили

Единственное, что осталось сделать по проекту «Турецкий поток», это только повернуть вентили. Как пишет издание Sabah, 8 января 2020 года состоится официальная церемония запуска газопровода при участии президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина.

Вслед за завершением Трансанатолийского газопровода, который будет стержнем в обеспечении безопасности энергоснабжения Европы, Турция в скором времени начнёт получать газ и по «Турецкому потоку». Как пишет Sabah, с началом функционирования данного газопровода Турция станет энергетическим мостом для Южной и Юго-Восточной Европы и усилит своё стратегическое положение на региональном энергетическом рынке. Кроме того, Турция с одной стороны укрепит собственную энергетическую безопасность, а с другой — сможет получать плату за транзит газа в Европу.

Представителям турецких СМИ продемонстрирован уже достроенный приёмный терминал в Кыйыкёе. Наземный терминал, с которым соединяется двухрядный трубопровод, берущий начало в районе российского города Анапа и проходящий через всё Чёрное море, находится в 100 км от Стамбула. Терминал в Кыйыкёе станет базой, которая будет определять будущее Турции в энергетике.

Каждая нитка морского участка газопровода «Турецкий поток», общая пропускная способность которого составит 31,5 млрд кубометров в год, имеет протяжённость 930 км. Строительство трубопровода завершилось быстрее, чем ожидалось: первоначально планировалось укладывать 2,5 км труб в сутки, но в дальнейшем средняя скорость укладки достигла 5 км в сутки.

Главный инженер Эрол Языджи, занимавшийся строительством сухопутного участка газопровода, который будет обеспечивать потребности 15 млн средних домохозяйств в год, подчеркнул, что участок трубопровода до Болгарии готов. Если страны договорятся, природный газ может начать поставляться и на болгарский внутренний рынок.

8 января 2020 года состоится официальная церемония запуска газопровода «Турецкий поток» при участии президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина.

«Единственное, что осталось сделать по проекту «Турецкий поток», который будет играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Турции и Европы, это повернуть вентили. Для старта подачи природного газа по газопроводу ожидается команда двух лидеров», — пишет турецкое издание.