Sabah: «Турецкий поток» готов — Путину и Эрдогану осталось лишь открыть вентили
Вслед за завершением Трансанатолийского газопровода, который будет стержнем в обеспечении безопасности энергоснабжения Европы, Турция в скором времени начнёт получать газ и по «Турецкому потоку». Как пишет Sabah, с началом функционирования данного газопровода Турция станет энергетическим мостом для Южной и Юго-Восточной Европы и усилит своё стратегическое положение на региональном энергетическом рынке. Кроме того, Турция с одной стороны укрепит собственную энергетическую безопасность, а с другой — сможет получать плату за транзит газа в Европу.
Представителям турецких СМИ продемонстрирован уже достроенный приёмный терминал в Кыйыкёе. Наземный терминал, с которым соединяется двухрядный трубопровод, берущий начало в районе российского города Анапа и проходящий через всё Чёрное море, находится в 100 км от Стамбула. Терминал в Кыйыкёе станет базой, которая будет определять будущее Турции в энергетике.
Ссылки по теме
-
Der Tagesspiegel: Россия готовит ответ на санкции США против «Северного потока — 2»
-
FAZ: Для завершения «Северного потока — 2» Россия ищет замену испугавшимся швейцарцам
-
Guardian: для подавления протестов коренного населения полиция Канады планировала использовать снайперов
-
Le Monde: «Газпром» и «Нафтогаз» договорились положить конец давней войне