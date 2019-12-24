FAZ: Для завершения «Северного потока — 2» Россия ищет замену испугавшимся швейцарцам

Из страха перед американскими санкциями швейцарская компания Allseas отозвала своё судно, занимавшееся прокладкой труб для «Северного потока — 2». Как сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine, теперь Россия ищет ему замену. Таким судном может стать «Академик Черский», но ему потребуется около месяца, чтобы прибыть в Балтийское море. Также есть вариант покупки судна у Китая или другой азиатской страны.

Из страха перед санкциями строительство газопровода «Северный поток — 2» было остановлено, а судно Solitaire, занимавшееся прокладкой труб, — отозвано, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Теперь Россия ищет ему на замену другое специализированное судно для прокладки оставшихся 160 км труб.

Наиболее вероятно, что им станет «Академик Черский», которого для этого переведут из восточных вод в Балтийское море, отмечается в статье. Однако кораблю потребуется месяц, чтобы прибыть на место. Американские санкции привели к остановке работ. Стоимость газопровода составляет почти €10 млрд, подчёркивает издание.

Швейцарская фирма Allseas, занимавшаяся прокладкой труб по дну Балтийского моря по заказу консорциума «Северный поток — 2», прекратила работы из-за санкций. Проложено уже примерно 2300 км газопровода — однако судно компании Allseas уже находится на пути к немецкому острову Рюген, и неясно, продолжит ли фирма прерванную работу.

Поэтому Россия ищет другие возможности, чтобы завершить строительство газопровода, пишет Frankfurter Allgemeine. «Академик Черский» до последнего времени находился в дальневосточном порту Находка в Японском море. Напротив, корабль «Фортуна», который находится неподалёку от Рюгена, по данным российской стороны, может прокладывать трубы в прибрежных зонах, но не подходит для глубин Балтийского моря.

Как сообщали ранее швейцарские СМИ, «Академик Черский» был построен под другим названием и должен был начать работу у побережья Нигера ещё в 2014 году. Однако судно было арестовано в порту Сингапура в 2016 году в связи с тем, что его бывший владелец не мог выполнить финансовые обязательства перед китайской верфью. В итоге судно приобрёл российский концерн «Газпром».

Как отмечается в статье, «Газпром» выкупил «Академика Черского», чтобы уменьшить зависимость предприятия от иностранных строительных фирм. На бумаге судно соответствует всем требованиям, то есть оснащено современной системой позиционирования и способно осуществлять прокладку труб в имеющихся условиях. Осенью «Газпром» заявлял, что судно сможет быть перемещено в Балтийское море, как только будет отремонтирована сварочная установка, напоминает издание.

Если «Газпром» будет использовать своё собственное судно, концерн может стать прямой целью американских санкций, подчёркивает немецкая газета. Поэтому долгосрочное решение для «Газпрома» может быть достигнуто, в первую очередь, путём переговоров, отмечается в статье.

По сообщению российского судостроительного холдинга ОСК, для проектирования и строительства нового судна, способного вести прокладку труб в Балтийском море, потребуются годы. СМИ в Москве утверждают, что подобное судно может быть приобретено у Китая или другой азиатской страны.

Московские аналитики оценивают дополнительные расходы на завершение строительства, вызванные санкциями США, в двух- или трёхзначную сумму, измеряемую в миллионах. По данным российского правительства, строительство затягивается на несколько месяцев. Изначально предполагалось, что газопровод будет достроен к концу текущего года.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, США своими санкциями ведут экономическую войну. Это абсурд, что Америка может принимать подобные меры против проекта в сфере европейской инфраструктуры. Россия объявила о встречных санкциях.

Напротив, США считают, что действуют в интересах Европы, и предостерегают европейские страны от чрезмерной зависимости от российского газа. Многие государства ЕС и Украина выступают против российского газопровода. В то же время США критикуют за то, что они хотят лишь продавать свой собственный дорогостоящий сжиженный газ в Европу, отмечает Frankfurter Allgemeine.