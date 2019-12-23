Nordkurier о санкциях США: пора отплатить «хулигану» Трампу той же монетой

Европа должна дать отпор президенту США Дональду Трампу в ответ на его санкции, пишет Nordkurier. Причём как можно «жёстче и неожиданнее», ведь тогда в следующий раз «негодяй» задумается, прежде чем начать продвигать интересы американского бизнеса с помощью штрафных мер, поясняет автор статьи Карстен Корфмахер.
Президент США Дональд Трамп ведёт себя на международной арене как «дворовый хулиган», пишет Nordkurier. Он постоянно пытается продвигать частные экономические интересы американских предприятий с помощью санкций и пошлин, объясняет автор статьи Карстен Корфмахер.
«Что же делать в таких случаях?» — задаётся вопросом немецкий журналист. Нужно «давать сдачи», причём как можно «жёстче и неожиданнее», советует он. В следующий раз этот «негодяй» задумается, прежде чем начать издеваться. Вместо того чтобы ограничиваться моральным негодованием, Европа должна принять ответные санкции в том же объёме для защиты своих интересов безопасности.
Реальные же проблемы, однако, так не решить, отмечает автор. Но для этого и так уже поздно: «Северный поток — 2» расколол ЕС. Польша и Прибалтика выступают против газопровода, и будут противостоять любым мерам Брюсселя. Германия же попадает в зависимость от России, которая все больше «забывается в своих великодержавных фантазиях». К тому же непонятно, насколько серьёзно Германия настроена отказаться от ископаемых ресурсов и перейти на возобновляемые источники энергии.
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