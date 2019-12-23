Das Erste: в Германии никто не верит в успех санкций США против «Северного потока — 2»

Санкции США против «Северного потока — 2» уже возымели первые последствия: швейцарско-нидерландская компания Allseas прекратила прокладку труб, передаёт Das Erste. Впрочем, в настоящий момент в Германии всё равно никто не верит в то, что из-за штрафных мер Вашингтона российский трубопровод не будет закончен, отмечает немецкий телеканал.

Его подпись оказала непосредственное влияние на проект на нашем пороге: президент США Дональд Трамп ввёл в действие санкции против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северного потока — 2». Соединённые Штаты уже давно чинят препятствия у него на пути, поскольку сами хотят продавать Европе свой сжиженный газ.

Длина газопровода из России в Лубмин в Балтийском море должна составить 1200 километров. Ежегодно по нему будут поступать порядка 55 миллиардов кубических метров газа. Еще осталось построить 300 километров, но американские штрафные меры уже возымели первые последствия. Репортаж нашего корреспондента Кирстен Гиршик.

Строительство «Северного потока — 2» в Балтийском море приостановлено: швейцарско-нидерландская компания Allseas прекратила прокладку труб. Из-за американских санкций бизнес предприятия в США оказался под угрозой. В свою очередь, эксперты в Соединённых Штатах считают принятые меры эффективными.

ДЖОН ХЁРБСТ, бывший посол США на Украине: Этим санкциям вполне по силам остановить проект, ведь без помощи специальных фирм и их высокоразвитых подводных технологий завершить строительство трубопровода не удастся.

В настоящий момент в Германии тем не менее никто не верит в то, что из-за санкций трубопровод не будет закончен. При этом вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц всё равно резко раскритиковал действия Соединённых Штатов.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, министр финансов Германии: Подобные санкции — это не что иное, как грубое вмешательство во внутренние дела Германии и Германии, а также посягательство на наш суверенитет. Мы считаем это неприемлемым. В кругу друзей и союзников по НАТО нечто подобное просто неуместно.

Принимать ответные меры немецкая правительственная коалиция, однако, отказывается.

ЙОХАНН ВАДЕФУЛЬ, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге: Мы категорически против торговой войны. Политические конфликты должны решаться на политической арене. Они не должны усугублять торговые конфликты.

Вот уже на протяжении нескольких лет Соединённые Штаты выступают против «Северного потока —2». Последние же меры против частных компаний США приняли в первую очередь ради того, чтобы продавать Европе свой собственный сжиженный газ, критикуют немецкие левые.

ФАБИО ДЕ МАЗИ, заместитель председателя фракции Левой партии в бундестаге: Санкции США против законопослушных европейских компаний противоречат нормам международного права. Соединённые Штаты просто хотят навязать нам свой сланцевый газ. Они хотят заставить европейцев покупать сланцевый газ, который опасен для окружающей среды.

Впрочем, в Европе тоже критикуют «Северный поток — 2». В первую очередь восточноевропейские страны жалуются, что таким образом Россия хочет транспортировать газ напрямую в Германию и оставить транзитные страны ни с чем.

МАНУЭЛЬ САРРАЦИН, депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные»: В этом трубопроводе заинтересована прежде всего Россия, которая сможет таким образом укрепить своё господствующее положение по отношению к Украине и Белоруссии. Германии большой экономической, экологической и внешнеполитической выгоды он не принесёт.

Несмотря на санкции США, российский концерн «Газпром» и сотрудничающие с ним компании намерены продолжить строительство. Завершение трубопровода, однако, теперь может существенно подорожать и затянуться.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2019 года.