FAZ: «трансатлантическая дружба крепка» — ЕС и Германия закроют глаза на санкции США против «Северного потока —2»

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал бюджет Пентагона на следующий год и тем самым ввёл в действие новые штрафные меры против «Северного потока — 2», сообщает Frankfurter Allgemeine. В свою очередь, Брюссель и Берлин даже и не думают принимать ответные меры против Вашингтона, утверждает немецкое издание.

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на следующий год и тем самым ввёл в действие санкции против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Frankfurter Allgemeine.

При этом, пишет немецкая газета, Европейский союз и Германия не собираются вводить ответные санкции против Соединённых Штатов.

Об этом заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, уточняет издание.

По словам соратника канцлера Ангелы Меркель по Христианско-демократическому союзу, Берлин не будет реагировать на санкции Вашингтона, поскольку те направлены не против Германии, а против частных компаний.

«Поэтому Германия не будет принимать ответных мер. Если уж их и принимать, то в любом случае это должно происходить на уровне ЕС, но и этого не случится», — заверил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству.

Байер напомнил, что история с санкциями против «Северного потока — 2» началась уже год назад, и по этой причине введение новых штрафных мер против российского газопровода нельзя назвать «переломным моментом» в американо-немецких отношениях.

«Трансатлантическая дружба крепка, и мы уже не раз совместно выходили из сложных ситуаций», — подчеркнул Петер Байер.