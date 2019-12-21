Корреспондент Handelsblatt: ЕС должен защитить свои фирмы от санкционного произвола США

От развития конфликта вокруг «Северного потока — 2» не выиграет никто, считает корреспондент Handelsblatt Клаус Штратманн. По его мнению, новые американские санкции выходят за рамки приемлемого, потому что затрагивают интересы их ближайших союзников. Германия должна чётко заявить о своей позиции и настаивать на общей для ЕС стратегии, потому что теперь речь идёт о защите европейских компаний от произвола США.

Российский президент Владимир Путин заявил, что хочет ответить на санкции США в отношении «Северного потока — 2». Пока не ясно, каким именно образом отреагирует Москва, однако ссора между двумя странами приведёт к проблемам для всех участников, отмечает корреспондент Handelsblatt Клаус Штратманн. По его мнению, в результате развития конфликта в этом вопросе победителей не будет — останутся только проигравшие.

Запланированными санкциями в отношении газопровода через Балтийское море США запустили процесс с непредсказуемыми последствиями, пишет автор статьи. Вряд ли кого-то может удивить тот факт, что глава Кремля Владимир Путин объявил о контрмерах.

Таким образом, в спирали конфликта наметился новый виток, и результаты пока остаются открытыми, подчёркивает журналист издания. Правительство Германии при этом рискует оказаться между двух огней. В будущем ему придётся занять и сформулировать более чёткую позицию в этом конфликте.

«Американцы в вопросе «Северного потока — 2» выходят за границы приемлемого. Их санкции направлены, главным образом, против России, но напрямую затрагивают ближайших союзников», — пишет Штратманн. Существование, по меньшей мере, одного европейского предприятия оказалось под угрозой из-за санкций. Кроме того, американцы хотят лишить европейцев права самостоятельно решать вопрос об источниках энергии. Большей провокации от США Европа не видела уже давно, утверждает автор статьи.

Особенно примечательно, по версии Handelsblatt, что именно сенатор Тед Круз возглавляет это движение и создаёт настроения угрозами в адрес отдельных компаний. Республиканец и один из наиболее значимых инициаторов санкций, по данным американских СМИ, в прошлом году получил наибольший среди всех сенаторов доход от американской нефтегазовой промышленности, поясняет немецкий журналист.

Американские фирмы крайне заинтересованы в том, чтобы поставлять в Европу сжиженный газ. Для них неприемлемо, что европейцы предпочитают покупать более дешёвый природный газ, который им поставляет по газопроводу Россия.

Когда Круз в качестве аргумента в пользу санкций говорит о своём желании помешать тому, чтобы Путин финансировал свои геополитические властные амбиции за счёт продажи газа в Европу, европейцы должны чувствовать, что над ними глумятся, считает корреспондент издания. Однако этому обстоятельству Круз, по всей видимости, придаёт второстепенное значение.

Канцлер Ангела Меркель отреагировала на развитие событий в привычной равнодушной манере, продолжает Клаус Штратманн. Она заявила, что не приемлет санкции. Большего от неё ожидать не следует, полагает журналист. Однако на этом Меркель далеко не уедет, подчёркивает автор статьи.

Первоочередной целью правительства Германии сейчас должно быть продвижение в Брюсселе общей стратегии ЕС, считает он. «Речь идёт о защите европейских компаний от произвола США», — настаивает журналист. В значительной мере ориентированная на экспорт немецкая экономика может пострадать особенно сильно, если экстерриториальные санкции станут новым инструментом американской внешней политики.

Надежды на то, что президент США Дональд Трамп откажется ставить на санкционном законе свою подпись, к сожалению, не имеют оснований. Напротив, Трамп любит провокации, предостерегает корреспондент Handelsblatt.