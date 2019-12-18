Объявление войны — Bild о реакции Меркель на санкции США по «Северному потоку — 2»

Конгресс США одобрил закон, предусматривающий санкции в отношении «Северного потока — 2», и канцлер Ангела Меркель отреагировала на это недвусмысленно. Она заявила, что Германия не приемлет такую практику. Как подчёркивает немецкий таблоид Bild, это явный вызов и объявление войны Дональду Трампу.

Конгресс США проголосовал за ввод санкций с целью положить конец проекту газопровода «Северный поток — 2», несмотря на сопротивление Германии, и канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на это чёткими словами, пишет Bild.. Послание американскому президенту Дональду Трампу, которое она сформулировала в эту среду, звучит так: «Я не вижу иной возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не принимаем такую практику».

По версии издания, это «явное объявление войны» Трампу: Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется её поддержкой.

Как напоминает Bild, на последних метрах США предприняли попытку всё-таки остановить вызывающий споры газопровод, проходящий из России в Германию по Балтийскому морю. Для этого конгресс США принял закон, предусматривающий санкции в отношении «Северного потока — 2», который ещё должен подписать американский президент Дональд Трамп.

Между тем, проект стоимостью примерно €10 млрд уже не сдержать, и скоро он будет завершён, уверен немецкий таблоид. Москва видит в санкциях попытку Вашингтона защитить свои интересы в энергетике и вывести более дорогой сжиженный газ на рынок ЕС.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ещё после голосования в палате представителей США на прошлой неделе безуспешно призвал сенат не одобрять санкции. Выступая на немецком телевидении, он раскритиковал их как неприемлемые, «потому что это, в конце концов, влияние на автономные решения, принятые в Европе».

Германия и Европа уже получают газ из России по первому газопроводу «Северный поток» и, в первую очередь, путём транзитных поставок через Украину. Как сообщается в статье, к настоящему моменту проложено уже свыше 2100 км второго газопровода, проходящего через Балтийское море. Осталось проложить ещё примерно 300 км труб. Санкции могут привести к задержке в завершении работ, потому что России, возможно, придётся искать новые специальные суда для прокладки труб по дну Балтийского моря.

Санкции — это идеальный пример бессовестной конкуренции с целью навязать Европе более дорогой продукт, заметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, подобные действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам. США он обвинил в нарушении международного права и распространении своего искусственного доминирования на европейский рынок.

США утверждают, что Германия попадёт в зависимость от России из-за нового газопровода, а санкции принимаются в защиту энергетической безопасности Европы, уточняет Bild.