Продление антироссийских санкций ЕС было ошибкой, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. В своём интервью MDR Кречмер заявил, что антироссийские санкции доказали свою несостоятельность и должны быть отменены, поскольку они негативно влияют на саксонскую экономику.

Торговый конфликт между США и Китаем отражается, в том числе, и на Саксонии, отметил саксонский премьер-министр Михаэль Кречмер в своём интервью для MDR.

По словам Кречмера, торговые войны тормозят промышленность, особенно автомобильную. Кроме того, дополнительным фактором риска для экономики является энергетическая политика и переход на экологически чистые источники энергии: Кречмер подчеркнул, что этот переход должен осуществляться без ущерба для международной конкурентоспособности саксонской экономики, что не всегда соблюдается. Именно поэтому Саксония выступает против излишнего повышения налога на выбросы углекислого газа.

Кроме того, политик высказался по поводу недавнего продления антироссийских санкций ЕС: «Я считаю это продление ошибкой. Санкции не привели к деэскалации конфликтов, скорее наоборот. Прямо сейчас мы наблюдаем недопустимое влияние американской стороны на наш важный проект «Северный поток — 2». Санкции доказали свою несостоятельность, и их нужно быстро отменить — в том числе и потому, что они особенно сильно воздействуют на экономику Восточной Германии».

Кречмер также рассказал, что многие премьеры восточногерманских федеральных земель, а также премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль публично критикуют антироссийские санкции. Премьер Саксонии подчеркнул, что количество сторонников отмены штрафных мер растёт с каждым днём.

Кроме того, политик высказался на тему брексита, отметив, что выход Великобритании из ЕС станет проблемой как для Лондона, так и для Брюсселя. Кречмер также заверил, что Саксония готова к последствиям брексита.