Die Welt: санкции против «Северного потока — 2» ставят под угрозу борьбу Европы по защите климата

Американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» могут очень дорого обойтись европейской экономике. Однако, как пишет Die Welt, в данном вопросе существует ещё один аспект: данные ограничения ставят под угрозу выполнение Германией и всей Европой обязательств по сокращению выбросов углекислого газа.

Конгресс США ввёл санкции против владельцев судов-трубоукладчиков, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток — 2», пишет Die Welt. Речь идёт о минимальном вмешательстве с максимальными последствиями: во всём мире есть очень мало судов, способных укладывать трубы в открытом море. Два таких корабля — Castoro 10 и Solitair — работают сейчас в территориальных водах Дании. Но в ближайшее время работы могут быть остановлены.

Как пишет издание, санкции США против владельцев судов очень жёсткие: у их менеджеров могут быть отозваны американские визы, а также конфисковано личное имущество. Также возможна даже блокировка доступа к международному рынку капитала, что для любой компании равносильно смерти. Владельцам вышеупомянутых судов предоставлен 30-дневный срок для того, чтобы свернуть работы над «Северным потоком — 2», но, вероятно, они не будут ждать, так что работы наверняка будут остановлены раньше.

Таким образом, строительство готового уже на 90% газопровода может остановиться на неопределённый срок, поскольку маловероятно, что владельцы других кораблей-трубоукладчиков рискнут попасть под американские санкции. В итоге получится, что Россия может только сама довести строительство второго «Северного потока» до конца.

По словам директора располагающейся в США консалтинговой фирмы East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, «Газпром» мог бы задействовать для этих целей судно «Академик Черский». Однако эксперт признал, что у российских специалистов нет достаточного опыта в этой сфере. Кроме того, это означало бы увеличение расходов, а также проблемы со страхованием газопровода и будущих поставок топлива. Первые поставки по второй ветке «Северного потока» могли бы состояться в марте или апреле следующего года. Однако теперь цель по прямым поставкам газа в Европу без транзита через Украину будет достигнута не так скоро — пока большая часть топлива направляется именно через её территорию.

Но и данный маршрут находится под угрозой. Транзитный договор между Киевом и Москвой истекает 31 декабря. Если договор не будет продлён, «Газпром» не сможет выполнять свои обязательства по поставкам топлива перед западными странами, и те окажутся в ситуации, когда не получат газа ни через «Северный поток», ни через Украину. Возможно, американская блокада усилит давление на «Газпром», и переговоры по транзиту будут активизированы, и соглашение всё-таки будет продлено. Но если Москва проявит упорство, поставки газа станут для европейцев дороже, а сам он, соответственно, подорожает. Потому что альтернативами для российского трубопроводного газа являются топливо из Норвегии, а также сжиженный газ из США.

Низкие цены на импортный газ привели к тому, что в последние месяцы Германия и вся Европа значительно сократили производство угля. Но если цены на газ из-за блокады трубопровода и остановки транзита вновь вырастут, им придётся возобновить угольное производство. Это, в свою очередь, будет означать, что Германии не удастся достичь поставленных целей по значительному сокращению выбросов СО 2 в этом году и, вероятно, и в более долгосрочной перспективе.

Всё это вызвало волну критики в адрес США за блокировку российско-европейского газопровода.

«Введение санкций против «Северного потока — 2» — оскорбление европейского суверенитета со стороны палаты представителей США и неприемлемое вмешательство в самостоятельную энергетическую политику Европы. Санкции, направленные непосредственно против европейских компаний и их руководства, серьёзно осложнят трансатлантические отношения», — заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

По его оценке, блокада трубопровода со стороны США стала бы ударом и по нынешним усилиям ЕС по подписанию транзитного договора между Россией и Украиной.

Представитель экономических кругов подчеркнул, что вмешательство в европейские дела отвечает интересам США, которые надеются увеличить экспорт своего СПГ в страны Старого Света.

«Европа должна решительно противостоять всем попыткам США по продвижению своего сжиженного газа в Европе», — подчеркнул Хермес.

Руководитель отдела внешнеэкономических связей Германской торгово-промышленной палаты Фолькер Трайер назвал решение американских парламентариев «ударом в лицо трансатлантическим экономическим отношениям».

«Из-за этого решения европейские компании, участвующие в проекте, рискуют понести огромные убытки. Кроме того, правомерен вопрос о том, как обеспечить поставки дешёвого газа, в котором мы, по крайней мере пока, остро нуждаемся», — добавил Трайер.