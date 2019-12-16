УП: США пообещали Украине, что накажут строителей «Северного потока — 2»

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба получил заверения от США в том, что Америка будет вводить санкции против компаний, которые прокладывают трубу «Северного потока — 2». Как пишет «Украинская правда», в пресс-службе чиновника заявили, что ограничения будут вводиться в том случае, если компании самостоятельно не прекратят подсанкционную деятельность.
США будут вводить санкции против компаний, которые прокладывают трубу «Северного потока — 2», если они самостоятельно не будут прекращать подсанкционную деятельность. Как сообщает «Украинская правда», такие заверения получил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба, который посетил США с рабочим визитом.
«Кулеба получил заверения, что санкции, предусмотренные в законе об оборонном бюджете, будут как можно быстрее приняты в сенате конгресса США, немедленно подписаны президентом США и внедрены, если компания, которая прокладывает трубу «Северного потока — 2», самостоятельно не прекратит подсанкционную деятельность», — заявила пресс-служба чиновника.
Как напоминает издание, согласно данным консорциума Nord Stream 2 AG, в Балтийском море уже проложено 2100 км двойной нити. Не хватает примерно 300 км. Санкции могут затянуть завершение строительства.
Тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Адмирал Нахимов» будет подготовлен к началу заводских испытаний в 2020 году. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил первый заместитель генерального директора ОАО ПО «Севмаш» Сергей Воронько.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт допустил появление чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на поединке экс-обладателя поясов в двух категориях Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне.
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него. Такие предложения содержатся в законопроекте, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов.
На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано 50 тыс. билетов с момента продаж, которые стартовали по всей России 8 ноября. Об этом заявили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Синоптик федерального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко в беседе с URA.RU рассказала о наступлении 30-градусных морозов на Урале, которые, возможно, выпадут на новогоднюю ночь.
Одна из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году Юлия Кузьменко заявила, что считает материалы против неё сфальсифицированными, а также выразила готовность к сотрудничеству со следствием.
Роскачество рассказало о результатах проверки органической продукции — две марки чая не отвечали требованиям, установленным федеральным законом, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-релиз организации.
Суд в Северной Осетии арестовал бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, подозреваемую в организации заказного убийства следователя Московского межрегионального управления на транспорте.
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом и «проклинает 2014 год и бандеровскую власть Украины». Об этом он заявил в подписи к видео о мосте, размещённом на его YouTube-канале.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Юркова предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о серьёзных нарушениях прав русскоязычного населения и попытках подвергнуть сомнению статус русского языка как языка нацменьшинств в Прибалтике.
Следственный комитет проведёт проверку по факту появления в СМИ информации о том, что управляющая компания жилого комплекса устроила общежитие для мигрантов в технических помещениях на подземной парковке.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на призыв болельщиков отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования соревнований по фигурному катанию.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Юркова предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.