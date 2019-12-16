УП: США пообещали Украине, что накажут строителей «Северного потока — 2»

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба получил заверения от США в том, что Америка будет вводить санкции против компаний, которые прокладывают трубу «Северного потока — 2». Как пишет «Украинская правда», в пресс-службе чиновника заявили, что ограничения будут вводиться в том случае, если компании самостоятельно не прекратят подсанкционную деятельность.

США будут вводить санкции против компаний, которые прокладывают трубу «Северного потока — 2», если они самостоятельно не будут прекращать подсанкционную деятельность. Как сообщает «Украинская правда», такие заверения получил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба, который посетил США с рабочим визитом.

«Кулеба получил заверения, что санкции, предусмотренные в законе об оборонном бюджете, будут как можно быстрее приняты в сенате конгресса США, немедленно подписаны президентом США и внедрены, если компания, которая прокладывает трубу «Северного потока — 2», самостоятельно не прекратит подсанкционную деятельность», — заявила пресс-служба чиновника.

Как напоминает издание, согласно данным консорциума Nord Stream 2 AG, в Балтийском море уже проложено 2100 км двойной нити. Не хватает примерно 300 км. Санкции могут затянуть завершение строительства.