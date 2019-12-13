Handelsblatt рассказала, как «Северный поток-2» раскалывает Запад

В США рассматривают «Северный поток — 2» с геополитической точки зрения, в то время как для Германии это исключительно экономический проект: такая разница во взглядах не могла не породить раздора, пишет Handelsblatt. Теперь, в свете готовящихся американских санкций против компаний, строящих газопровод, Берлин должен принять радикальное решение, избежать которого стремится любое немецкое правительство: быть за США или быть против.

Разные игроки воспринимают «Северный поток — 2» по-разному, пишет Handelsblatt: в Вашингтоне он воспринимается как геополитический проект, в Киеве — как вопрос экономического выживания, в Москве — как инструмент великодержавной политики, и лишь Германия рассматривает газопровод как частный бизнес-проект частной компании. По мнению Берлина, речь в данном вопросе идёт не о политике, а исключительно об экономике. Как отмечает издание, такие разные взгляды не могли не породить разногласий.

Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока — 2»: при этом они нацелены именно против тех фирм, которые сейчас прокладывают последний участок газопровода. Нет сомнений в том, что закон будет одобрен и в сенате, пишет Handelsblatt: при всех своих разногласиях республиканцы и демократы едины в своей оппозиции «Северному потоку».

Как отмечает издание, Вашингтон заявляет о намерении предотвратить «полную зависимость» Европы от российского газа, однако такая позиция не отражает всей правды: у США есть и другие мотивы — помешать российским «великодержавным фантазиям», а также поставлять Европе собственный сжиженный газ. Что касается Германии, то она окончательно запуталась в своём отношении к новому газопроводу. По мнению Handelsblatt, согласие Берлина на постройку второй ветки «Северного потока» было изначально рискованным решением, учитывая, что такой шаг поставит под давление Украину. Впрочем, для ФРГ есть и аргументы в пользу «Северного потока — 2», отмечает издание: российский газ дешевле американского, кроме того, неверно полагать, что новый газопровод сделает Европу полностью энергетически зависимой от Москвы.

Тем не менее рассматривать «Северный поток» как исключительно экономический проект было наивно и легкомысленно, считает Handelsblatt. Суверенная внешняя политика выглядит по-другому — не говоря уже о том, что ФРГ очень неохотно пыталась найти общеевропейскую линию в этом вопросе.

Теперь же из-за «экономического вопроса» Берлин вынужден принять радикальное решение, которого старается избежать любое немецкое правительство: быть за или против США. Как пишет издание, искусство внешней политики заключается в том, чтобы оставлять возможность для переговоров, однако в случае с «Северным потоком» этого не получилось: победителем же в такой ситуации становится Владимир Путин.