WSJ: санкции против «Северного потока — 2» грозят США неприятностями в отношениях с Германией

Американские конгрессмены планируют остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» путём введения санкций против ключевых участников строительства этого газопровода. Однако, как пишет The Wall Street Journal, санкции, направленные против компаний, занимающихся прокладкой труб, могут спровоцировать ещё большее напряжение в отношениях между США и Германией.

Американские конгрессмены активно добиваются введения новых санкций, призванных предотвратить завершение процесса строительства нового трубопровода, который должен доставлять российский газ в Германию по дну Балтийского моря. Как пишет The Wall Street Journal, эта мера может стать препятствием для реализации одной из крупнейших энергетических сделок Европы — соглашения на строительство «Северного потока — 2», который американские конгрессмены считают геополитическим инструментом России, позволяющим ей укреплять её позиции на европейских энергетических рынках. Однако санкции, направленные против компаний, занимающихся прокладкой труб, могут спровоцировать ещё большее напряжение в отношениях между США и Германией, которая активно выступала против новых ограничительных мер.

Как отмечает издание, американские чиновники и конгрессмены утверждают, что «Северный поток — 2» позволит российской государственной компании «Газпром» полностью отказаться от украинской транзитной системы, которая десятилетиями обеспечивала поставки российского газа в Европу. По их мнению, этот газопровод может ослабить геополитические позиции Украины в её борьбе против России и даст Москве возможность диктовать её политические условия по всей Европе. Немецкие и российские чиновники возражают, утверждая, что этот газопровод представляет собой исключительно коммерческий проект, позволяющий укрепить энергетическую безопасность Европы.

Положения о введении санкций были включены в закон о национальной обороне США — законопроект Министерства обороны США о военном бюджете на 2020 финансовый год, в который часто включают меры, не имеющие никакого отношения к обороне. Палата представителей одобрила этот законопроект 11 декабря, и теперь ожидается голосование в сенате. Затем законопроект будет передан в Белый дом.

Сенатор Тед Круз, который совместно с сенатором Джином Шахином подготовил более раннюю версию законопроекта о «Северном потоке — 2», отметил в своём заявлении, что в случае вступления в силу этот законопроект обеспечит энергетическую безопасность Европы и помешает России заработать миллиарды долларов, «которые могут быть использованы для подпитки российской агрессии».

По словам Шахина, положение о санкциях в проекте оборонного бюджета «служит безошибочным сигналом от обеих партий конгресса Владимиру Путину о том, что Соединённые Штаты не станут праздно сидеть, пока Кремль стремится распространять своё пагубное влияние».

В проекте оборонного бюджета говорится, что Госдепартамент США должен в течение 60 дней предоставить список компаний и лиц, оказывающих услуги по прокладке глубоководных трубопроводов для «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Законопроект позволяет отзывать американские визы и блокировать имущество этих лиц. Он также даёт 30 дней на сворачивание деятельности тем, против кого направлены эти санкции. Представитель Госдепартамента заявил, что этот список может быть передан в конгресс менее чем через неделю, что позволит ввести санкции в сжатые сроки.

«Газпром» и контролирующая компания «Северного потока — 2», а также правительство канцлера Германии Ангелы Меркель уже давно подготовились к возможности введения американских санкций, о чём сообщили немецкие чиновники и представители российского энергетического гиганта. По словам одного высокопоставленного немецкого чиновника, строительство газопровода близится к завершению и этот проект будет завершён несмотря на санкции.

«Так или иначе мы завершим строительство трубопровода. Санкции, если их введут, только отсрочат строительство и сделают его более дорогостоящим. Но они не заставят нас свернуть этот проект», — сообщил представитель «Газпрома».