Focus: немецкий бизнес призвал ударить по Америке контрсанкциями

США намерены воспрепятствовать завершению «Северного потока — 2» и ввести санкции против связанных с ним европейских компаний, пишет немецкий журнал Focus Online. По мнению главы Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа, газопровод обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Поэтому он призвал Берлин и Брюссель ответить на вредные для Европы санкции собственными встречными санкциями.

Демократы, республиканцы и даже президент США Дональд Трамп проявили редкое единодушие в стремлении воспрепятствовать «Северному потоку — 2», пишет немецкий журнал Focus Online. Конгресс хочет помешать завершению проекта незадолго до окончания прокладки газопровода.

Депутаты палаты представителей США отдали 377 голосов против 48 в поддержку закона о государственной обороне (NDAA), в который входит, среди прочего, закон о санкциях. Ожидается, что сенат одобрит закон ещё до ухода на каникулы в конце следующей недели. В Белом доме уже дали понять, что президент также подпишет этот закон.

США утверждают, что новый газопровод сделает Германию зависимой от России. Представители немецкой экономики в России осудили запланированные санкции США как удар по энергетической безопасности Европы и призвали правительство Германии принять встречные меры.

С будущего года «Северный поток — 2» должен поставлять газ из России в Германию в обход Польши и Украины. К настоящему моменту через Балтийское море проложено уже свыше 211 км труб, осталось проложить ещё около 300 км. Американский конгресс намерен воспрепятствовать завершению проекта, а санкции могут, по меньшей мере, его затормозить, поясняет издание.

Санкции, входящие в закон «о защите европейской энергетической безопасности» нацелены против компаний, специализированные суда которых занимаются прокладкой труб по дну Балтийского моря. Они коснутся, в том числе, и газопровода «Турецкий поток», по которому газ должен поставляться в Турцию через Чёрное море. Также санкции будут действовать и в отношении последующих проектов газопроводов.

По новому закону, Госдепартамент по договорённости с Министерством финансов должен в течение 60 дней сообщить конгрессу, какие суда применяются и какие фирмы их предоставляют. Руководителям этих компаний и их главным акционерам, обладающим контрольным пакетом акций, будет запрещён въезд в США. Действующие визы также будут отозваны, а транзакции тех, чьё имущество или бизнес находятся в США, заблокированы.

Стоимость «Северного потока — 2» составляет около €10 млрд. Половину газопровода профинансировал российский энергетический концерн Газпром, другую половину — пять европейских компаний: OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper и Shell. Более 90% труб уже проложено.

По замечанию критиков, США стараются сделать всё для того, чтобы продавать Европе собственных сжиженный газ. «Мы должны отвечать на санкции, которые вредят Европе, встречными санкциями», — заявил немецкому пресс-агентству DPA глава Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. «Пришло время Берлину и Брюсселю занять ясные политические позиции и ответить целенаправленными встречными мерами», — считает он.

Шепп подчеркнул, что на кону стоит энергополитическая независимость Европы. «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности Европы и обеспечивает более выгодные цены по сравнению с более дорогим американским СПГ. С помощью санкций США хотят поддержать свои продажи СПГ Европе.

«Германии нужны выгодные цены в энергетике, чтобы при помощи своей энергоёмкой промышленности сохранять конкурентоспособность на мировом уровне», — также отметил глава Российско-германской внешнеторговой палаты. Зависимость Германии от российского газа он назвал «ложным доводом», потому что ЕС, «при трезвой оценке фактов, несомненно, меньше зависит от российского газа, чем Россия — от валютных поступлений за уходящий в ЕС российский газ». Однако санкции в меньшей степени коснутся Россию, чем европейских и, в частности, немецких интересов в энергетике, подчеркнул Шепп.