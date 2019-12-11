Ouest-France: глава французского Минфина пообещал найти способ для обхода антироссийских санкций США

В ходе визита в Москву 10 декабря министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр пообещал представить план для обхода американских санкций, мешающих французским банкам инвестировать средства в проекты в России, сообщает Ouest-France. По словам издания, для подготовки решения Франция дала себе шесть месяцев. Как с сожалением отметил французский министр, сегодня многие проекты сотрудничества между двумя странами упираются в вопрос финансирования.

Во время визита в Москву 10 декабря министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал экстерриториальные санкции США, среди прочего, не позволяющие французским банкам финансировать проекты в России или франко-российские проекты, сообщает Ouest-France.

«Мы даём себе шесть месяцев для поиска приемлемых решений», «новаторских решений», соответствующих нормам международного права, заявил Ле Мэр в ходе встречи со своим российским коллегой Максимом Орешкиным, пообещав прояснить этот вопрос с российским министром на экономическом форуме в Давосе в январе и вернуться в Россию по прошествии шести месяцев.

«Мы должны укоренить Россию в Европе, и Франция должна стать европейской страной, которая позволит это сделать, — отметил Ле Мэр. — Президент Макрон сделал стратегический выбор в пользу России, мы хотели бы, чтобы это выразилось в экономической сфере». Кроме того, французский министр выразил сожаление, что в настоящий момент любой амбициозный проект в России упирается в вопрос финансирования.

При этом, не уточнив, какими будут вышеупомянутые решения, Ле Мэр исключил возможность использования механизма, подобного тому, что был разработан для обхода американских санкций в отношении Ирана, поскольку он не принёс результатов.

Как напоминает издание, Франция является крупнейшим иностранным работодателем в России. Вопрос финансирования остро встаёт для таких масштабных российских проектов группы Total, как строительство СПГ-завода в Арктике совместно с компанией «Новатэк».

Помимо прочего министр экономики и финансов упомянул о судьбе содержащегося в России под домашним арестом французского предпринимателя Филиппа Дельпаля, назвав судебный процесс против него «неприемлемым».