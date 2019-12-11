Ouest-France: глава французского Минфина пообещал найти способ для обхода антироссийских санкций США
Во время визита в Москву 10 декабря министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал экстерриториальные санкции США, среди прочего, не позволяющие французским банкам финансировать проекты в России или франко-российские проекты, сообщает Ouest-France.
«Мы даём себе шесть месяцев для поиска приемлемых решений», «новаторских решений», соответствующих нормам международного права, заявил Ле Мэр в ходе встречи со своим российским коллегой Максимом Орешкиным, пообещав прояснить этот вопрос с российским министром на экономическом форуме в Давосе в январе и вернуться в Россию по прошествии шести месяцев.
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