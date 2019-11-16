Les Echos: Россия прокладывает путь к независимости от доллара

В 2020 году Фонд национального благосостояния России намерен уменьшить количество долларовых инвестиций в пользу других валют, к примеру, юаня, сообщает Les Echos со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Владимира Колычева. По его словам, «одним из ключевых факторов», подтолкнувших ведомство к такому решению, стали «геополитические риски».

Таким образом, российский Минфин намерен последовать примеру Центробанка, начавшего продавать американские гособлигации в 2018 году, отмечает издание. При этом на сегодняшний день долларовые активы составляют более трети всех валютных резервов фонда.

Как поясняет Les Echos, Россия начала процесс «дедолларизации» своей экономики и финансовой системы после возникновения напряжённости в отношениях с США в 2014 году с целью обойти американские санкции. «Для Москвы это способ ответить и выступить против американской гегемонии», — отмечает газета.

Москва заключила соглашения о валютных свопах со странами, состоящими в «деликатных отношениях» с США — такими как Иран, Китай и Турция. Кроме того, страна увеличила количество резервов в валютах стран БРИК, содействуя таким образом торговле между государствами блока, общий объём которой, по замечанию Владимира Путина, в 2018 году составил $125 млрд.

Помимо прочего продажа долларов позволит России поднять и стабилизировать курс рубля, упавший в 2018 году на 17%. С начала текущего года российская валюта возобновила рост — и её курс по отношению к американской поднялся на 7,6%. Сегодня цена да $1 составляет 64 рубля против 69 рублей в январе. Стабилизация валюты, в частности, поможет увеличить долю расчётов за экспорт российских энергоресурсов в рублях.

«У нас очень хорошая валюта, она стабильная. Почему бы не использовать её для глобальных транзакций?» — заявил в октябре в интервью газете Financial Times министр экономического развития России Максим Орешкин.