Bloomberg: Россия снизит долю доллара в международных резервах в пользу евро и юаня

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Экс-дипломат рассказал Europe 1, как Горбачёв продал ГДР Колю Europe 1
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CNN: с объединением Германии у Путина связаны не самые приятные воспоминания CNN
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Обозреватель Nation: у Америки гораздо больше зарубежных баз, чем она утверждает Nation
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Колумбия признала сенатора Аньес врио президента Боливии
Правительство Колумбии признаёт сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии. Об этом сообщает колумбийский МИД в Twitter.
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Эрдоган не исключил закупок ЗРК Patriot у США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что Анкара рассмотрит варианты покупки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot при поступлении выгодного предложения.
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МЧС России отправило колонну с гуманитарным грузом для детей Донбасса
МЧС России отправило очередную колонну с гуманитарной помощью для детей Донбасса. Уточняется, что спасатели доставят более 600 тонн гуманитарного груза.
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Путин сообщил о росте инвестиционной привлекательности России
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал о росте инвестиционной привлекательности России со стороны зарубежных инвесторов.
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В Забайкальском крае в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек
В результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовыми автомобилями в Забайкальском крае погибли шесть человек, ещё трое получили травмы. Об этом сообщает региональное управление МВД.
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Трамп назвал дату публикации содержания второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп намерен опубликовать стенограмму второго разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в четверг, 14 ноября.
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Адвокат сообщил, что дело главы ростовского главка ФСИН засекречено
Адвокат начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева Александр Заманский заявил, что дело его подзащитного засекречено и не связано с коррупцией.
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В турецком Минфине заявили о плодотворных переговорах в Вашингтоне
Министр финансов Турции Берат Албайрак заявил о плодотворных переговорах между американской и турецкой делегациями в Вашингтоне.
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Пожар в цехе по переработке нефтепродуктов под Самарой ликвидирован
ГУ МЧС России по Самарской области сообщило, что пожар в цехе по переработке нефтепродуктов на площади 420 кв. м. ликвидирован.
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Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.
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Туск не намерен убеждать Польшу изменить отношение к России
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не намерен убеждать Польшу изменить отношение к России, как этого хотел французский лидер Эммануэль Макрон.
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Врио президента Боливии назначила главнокомандующего армией
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес назначила Карлоса Орельяну Сентельяса главнокомандующим вооружёнными силами страны.
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Эрдоган вернул Трампу написанное в невежливом тоне письмо
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Вашингтоне вернул американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором глава Белого дома призывал турецкого лидера «не валять дурака».
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В цехе по переработке нефтепродуктов под Самарой произошёл пожар
ГУ МЧС по Самарской области сообщило, что в селе Нижнее Санчелеево произошёл пожар в цехе по переработке нефтепродуктов.
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Червиченко: ни в коем случае нельзя допустить развала «Ростова»
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о возможном сценарии развития ситуации вокруг финансовых сложностей «Ростова».
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Путин: в мире широко применяются методы недобросовестной конкуренции
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС заявил, что в мире широкое применение находят методы недобросовестной конкуренции и протекционизма.
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Червиченко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова»
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о возможном уходе Валерия Карпина, а также ряда игроков из «Ростова» из-за финансовой ситуации в клубе.
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Земан примет участие в праздновании 75-летия Победы в Москве
Президент Чехии Милош Земан примет участие в праздновании 75-летия Победы в Москве. Об этом сообщил чешский премьер Андрей Бабиш.
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Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Грек Стефанос Циципас одержал победу над немцем Александром Зверевым во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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Трамп рассказал о поиске компромисса с Турцией по С-400 и F-35
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в достижении компромисса с Турцией по ситуации вокруг поставок Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400 и американских истребителей F-35.
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Надаль: Медведев — мужик с очень сильным характером
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль считает, что Даниил Медведев проиграл ему во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне не из-за проблем с психологией.
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В Москве прошла церемония объявления победителей премии «Сделано в России»
В Театре на Малой Бронной прошла торжественная церемония объявления победителей премии проекта «Сноб» — «Сделано в России — 2019».
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В НАТО заявили об отсутствии «тайного» во взаимодействии с Украиной
Во взаимодействии НАТО и Украины нет ничего тайного, сотрудничество охватывает исключительно военную реформу в стране. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил председатель Военного комитета альянса, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич.
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Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Если Запад будет пренебрежительно относиться к Украине, она пойдёт на сближение с Россией, а «российские танки» могут появиться возле Варшавы или Кракова. Такое мнение выразил в интервью газете The New York Times бизнесмен Игорь Коломойский.
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На кону боя Лебедева и Мчуну будет стоять пояс WBC Silver
Вакантный пояс WBC Silver в первом тяжёлом весе будет стоять на кону поединка между российским боксёром Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисо Мчуну.
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«Локомотив-Кубань» продлил серию поражений в Еврокубке, проиграв «Умане»
Краснодарский «Локомотив-Кубань» потерпел поражение от итальянской «Уманы» в матче седьмого тура баскетбольного Еврокубка.
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Врио президента Боливии намерена исключить участие Моралеса в выборах
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес объявила о намерении отменить решение Конституционного суда о возможности неограниченного переизбрания главы государства, позволившее экс-лидеру страны Эво Моралесу участвовать в президентских выборах в октябре.
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Медведев о проигрыше Надалю: я не знаю, что произошло
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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Трамп заявил о разочаровании заявлением Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован недавним заявлением французского лидера Эммануэля Макрона в интервью The Economist о «смерти мозга» НАТО.
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Скаут заявил, что у «Зенита» есть чёткие цели на зимнее трансферное окно
Скаут «Зенита» Антон Евменов сообщил, что у санкт-петербургского клуба есть чёткие цели на предстоящее зимнее трансферное окно.
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Эксперт сообщила о росте продолжительности жизни в России
Сотрудник Института социально-политических исследований РАН доктор экономических наук Алла Иванова в беседе с НСН рассказала о повышении продолжительности жизни россиян.
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В академии «Калашников» в Ижевске начались занятия
В академии «Калашников» 392 ученика приступили к занятиям по направлениям: информационные технологии, робототехника, промышленный дизайн, лаборатория нейро и лаборатория мехатроники, сообщает «ИА Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
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В Тюмени открылся XII форум «Инфотех-2019»
В Тюмени стартовал XII форум «Инфотех», посвящённый поиску, внедрению и использованию IT-технологий для социально-экономического развития Тюменской области, сообщает Nashgorod.ru.
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В Госдуме оценили необходимость закона о признании физлиц иноагентами
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с ФАН прокомментировал необходимость законопроекта о признании физических лиц иностранными агентами.
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Синоптик прокомментировал сообщения о приближении аномальных холодов
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН прокомментировал сообщения о надвигающихся на Россию аномальных холодах из Арктики.
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Путин заявил, что отношения России и КНР не подвержены влиянию извне
Отношения России и Китая прочны и стабильны, не подвержены влиянию извне, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.
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«Локомотив» определился с амплуа игрока, которого хочет подписать зимой
Скаут «Локомотива» Андрей Лосюк рассказал, игрока какого амплуа московский клуб постарается приобрести в зимнее трансферное окно.
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МИД России обеспокоен попыткой захвата дипмиссии Венесуэлы в Бразилии
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RT прокомментировал инцидент в столице Бразилии, где неизвестные предприняли попытку захватить помещения в здании посольства Венесуэлы.
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УНИКС проиграл «Цедевите» в матче Еврокубка
Казанский УНИКС потерпел поражение от словенской «Цедевиты» в матче седьмого тура баскетбольного Еврокубка.
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«Витязь» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ
Подольский «Витязь» потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Трамп заявил о бегстве возможного преемника аль-Багдади
Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о бегстве возможного преемника главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
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Синоптики предупредили о морозах до -25 ˚С в Свердловской области
Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко в беседе с URA.RU заявила, что в ночь на 14 ноября температура в северных районах Свердловской области упадёт до -25 ˚С.
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В Челябинской области предупредили о гололедице на дорогах
В Челябинской области ночью и днём в четверг, 14 ноября, ожидается снег. Из-за перепадов температур возможна гололедица на дорогах и налипание мокрого снега на провода. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное Министерство дорожного хозяйства.
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Власти Ставропольского края представили планы по экспорту
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров представил планы по экспорту, сообщает kp.ru.
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Около 500 тысяч человек сделали прививки от гриппа в Удмуртии в 2019 году
Около 500 тыс. человек сделали прививки от гриппа в Удмуртии в этом году, сообщает ИА «Удмуртия».
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Янчук назвал игру Медведева с Надалем матчем упущенных возможностей
Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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В Ставропольском крае оформили около 13 тысяч ипотечных кредитов с начала года
В Ставропольском крае оформили около 13 тыс. ипотечных кредитов на 23 млрд рублей за девять месяцев 2019 года, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу Южного главного управления Банка России.
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Корвет «Гремящий» прибыл на испытания на Северный флот
Корвет «Гремящий» прибыл на Беломорскую военно-морскую базу, чтобы пройти государственные испытания, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
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В Подмосковье рассказали о работе по оказанию помощи детям-сиротам
В Московской области рассказали о работе по оказанию помощи детям-сиротам, сообщает телеканал «360».
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Открыт приём заявок на участие во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»
Открыт приём заявок на участие в новом проекте платформы «Россия — страна возможностей» — во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства», сообщает НСН.