Bloomberg: Россия снизит долю доллара в международных резервах в пользу евро и юаня

Министерство финансов России планирует сделать ещё один шаг в сторону дедоларизации своих международных резервов, передаёт Bloomberg. На смену структуры Фонда национального благосостояния в пользу евро и юаня страну толкают геополитические риски.

Министерство финансов России в 2020 году сократит долю доллара в Фонде национального благосостояния, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя министра финансов страны Владимира Колычева.

Отмечается, что важнейшей причиной для смены структуры валютных резервов являются «геополитические риски».

По словам Колычева, на замену доллару рассматриваются «разные валюты», которые по стандартам МВФ считаются резервными, в том числе китайский юань и «валюты других стран». Так, Министерство финансов рассмотрит вопрос о том, чтобы чаще проводить регулярные закупки иностранной валюты для фонда благосостояния в евро вместо долларов.

«Это прекрасная возможность для центрального банка увеличить долю евро в резервах», —отметила экономист Софья Донец, добавив, что для России это является политической целью.

Bloomberg напоминает, что ранее президент России Владимир Путин объявил о начале так называемой дедоларизации своей страны в ответ на ужесточение антироссийских санкций со стороны США. В рамках данной политики только в 2018 году Центральный банк перевёл в евро и юани $100 млрд, что сделало страну крупнейшим держателем запасов китайской валюты в мире.

В настоящий момент около 40% фонда, который благодаря доходам от продажи нефти в октябре вырос до $124,5 млрд, составляет доллар, 30% — евро и 6% — фунт стерлингов. Вместе с тем, за текущий год международные резервы Центробанка страны возросли на $76 млрд и составили $542,9 млрд.