Washington Post объяснил, почему доллар не теряет глобальное господство

Стремление России, Китая и ЕС к сокращению зависимости от доллара при международных расчётах пока не приносит ожидаемых плодов, пишет The Washington Post. Так, доля валютных торгов в американской валюте в последние годы лишь увеличивается.

Президент России Владимир Путин обещает сократить роль американского доллара в международной торговле. Жан-Клод Юнкер, покидающий пост председателя Европейской комиссии, назвал «абсурдной» ситуацию, при которой 80% импорта энергоносителей Европа оплачивает в долларах. Лидер Китая Си Цзиньпин также выступает против политики «гегемонизма». Тем не менее, пишет The Washington Post, на потерю долларом США своего глобального господства пока не стоит надеяться.

Серьёзное беспокойство целого ряда стран вызывает тот факт, что почти 90% валютных операций совершается в долларах, в которых также находится две трети внешнего долга стран. Подобная повсеместность использования американской валюты ставит государства, использующие её, в зависимость от колебаний стоимости доллара и связывает их экономики с принимаемыми в Вашингтоне решениями.

Важную роль в стремлении отказаться от доллара играют санкции. Так, все хранящиеся в США активы любого правительства, компании или банка, которые нарушат американские санкции, могут быть заморожены. Это толкает европейских лидеров работать над созданием собственной платёжной системы, которая позволила бы местным компаниям вести бизнес с Ираном.

При этом, как отмечает издание, подобные опасения не в новинку. Дело в том, что американская валюта заняла лидирующую позицию на международном рынке после окончания Второй мировой войны, когда по итогам договорённостей, достигнутых в результате Бреттон-Вудской конференции, валюты государств напрямую привязали к доллару. Первый толчок к отказу от доллара произошёл отчасти из-за валютного кризиса 1998 года, когда азиатские страны заимствовали слишком много долларов.

Тем не менее рыночная доля доллара пока не сокращается. По данным Банка международных расчётов, доля валютных торгов в долларах с 2016 года увеличилась до 88%. Вместе с тем, доля иностранных резервов, хранящихся в долларе, фактически не изменилась за последнее десятилетие.

Дело в том, что переход на евро, юань или рубль сопряжён с высокими издержками и сложностями при поиске банка, который сможет осуществить операцию не в долларах. Политика по сокращению доллара в золотовалютных резервах обошлась России в сумму $ 7,7 млрд недополученной прибыли за первый год.

«Не мы уходим от доллара, это доллар уходит от нас», — заявил Путин в прошлом году. Так, стремиться к дедолларизации Россию вынудили американские санкции. Около $100 млрд золотовалютных резервов страны были переведены в евро и юань. При этом подобная политика пока кажется весьма успешной, учитывая, что евро почти обошёл доллар в торговле России.

The Washington Post отмечает, что на данный момент лишь официальная валюта 19 стран Европы может составить конкуренцию на рынке американской валюте. Однако продвижение в этом вопросе происходит довольно медленно.

При этом стремление Китая расширить использование юаня достигло своего апогея в 2015 году, когда Международный валютный фонд решил включить его в свою корзину резервных валют. Однако в ходе шестилетнего ослабления юаня фокус Народного банка Китая сместился в сторону торговли и более жёсткого сдерживания оттока капитала.

На сегодняшний день доллар уступает другим валютам в Москве, Дели и Пекине, однако в Лондоне, Нью-Йорке и Токио он вне конкуренции.