Bloomberg: из-за ухода от доллара Россия потеряла почти $8 млрд

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«Мы никогда не репетируем!» — MSNBC высмеял исполнение гимна России саудовским военным оркестром MSNBC
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«Мы не как Россия»: украинский нападающий прокомментировал выход своей сборной на Евро-2020 Телеканал новин 24
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Guardian: Эрдоган смог невозможное — объединить всех игроков против себя Guardian
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Die Zeit: катастрофические условия — Калифорния закроет частные тюрьмы, несмотря на «предпочтения» Трампа Die Zeit
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Белсат: Лукашенко наймёт американских лоббистов, чтобы поправить имидж страны Белсат
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«Авангард» победил СКА в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В РПЦ назвали либерализм «в каком-то смысле греховной идеей»
Либерализм — это «в каком-то смысле греховная идея», так как заключается в поставлении себя в центр жизни и отпадении от Бога, считает Патриарх Московский и вся Руси Кирилл.
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Касаткина о прогрессе Медведева: все в шоке
Российская теннисистка Дарья Касаткина высказала мнение о прогрессе своего соотечественника Даниила Медведева.
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Делегация из КНДР посетит Совфед 21 октября
Парламентская делегация из Северной Кореи во главе с председателем Верховного народного собрания Пак Тхэ Соном посетит Совет Федерации в понедельник, 21 октября.
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Касаткина намерена изменить подготовку к новому сезону
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, каких ошибок постарается избежать при подготовке к новому сезону.
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Российские теннисисты стали бронзовыми призёрами Всемирных пляжных игр
Мужская сборная России заняла третье место в соревнованиях по пляжному теннису на Всемирных пляжных играх в Дохе.
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Касаткина рассказала о своём отношении к негативным высказываниям в соцсетях
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как относится к критическим высказываниям в свой адрес в социальных сетях.
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Касаткина о своём новом тренере: мне близка его философия
Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от сотрудничества с новым тренером — Карлосом Мартинесом.
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Киев призвал ЕС ужесточить санкции против России из-за выборов в Крыму
Украина попросила ЕС усилить санкции в отношении России после выборов в Крыму. Об этом рассказал глава украинского МИД Вадим Пристайко.
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Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
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Шойгу и глава Пентагона провели телефонные переговоры
Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.
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Турция сообщила о нейтрализации «611 террористов» в Сирии
Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «611 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
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ЧФ получит два больших гидрографических катера в ноябре
Черноморский флот получит два больших гидрографических катера в ноябре 2019 года, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России по Военно-морскому флоту Игоря Дыгало.
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СМИ: Полиция провела обыски в офисе Болгарского футбольного союза
Полиция Софии провела обыски в штаб-квартире Болгарского футбольного союза (БФС).
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Евгения Симонова рассказала о спектакле «Московский хор»
Народная артистка России Евгения Симонова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о спектакле «Московский хор» по пьесе Людмилы Петрушевской в Театре Маяковского.
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Более 100 тысяч заявок поступило на конкурс «Лидеры России» за 10 дней
Более 100 тыс. заявок поступило на конкурс управленцев «Лидеры России» за 10 дней, сообщает Newinform.
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Эксперт прокомментировала предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ
Исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с газетой «Известия» прокомментировала предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ.
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Бастрыкин взял на контроль дело сбитого под Кировом «пьяного» мальчика
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба СК.
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Лаврентьев прокомментировал операцию «Источник мира» в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о намерении вывести войска с севера Сирии после завершения военной операции «Источник мира». Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
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Сын Мозякина забил первую шайбу в МХЛ в 60-м матче
Нападающий магнитогорского клуба «Стальные Лисы» Андрей Мозякин забросил первую шайбу в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ).
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СМИ: «Барселона» может отказаться от трансфера Неймара из-за Фати
Каталонский футбольный клуб «Барселона» может отказаться от трансфера форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.
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Пенс отправится с визитом в Турцию в ближайшие сутки
Вице-президент США Майк Пенс отправится с визитом в Турцию в ближайшие сутки, сообщает AFP со ссылкой на официальный источник.
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В ФАР оценили запрет ездить на новых автомобилях без госномеров
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT оценил заявление главы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД Романа Мишурова о том, что водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
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Врач рассказала, как правильно мыть руки
Врач общей практики Анна Землянухина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как правильно мыть руки.
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Калинина стала бронзовым призёром в кайтбординге на Всемирных пляжных играх
Россиянка Елена Калинина заняла третье место в соревнованиях по кайтбордингу в дисциплине «кайтфойл» на Всемирных пляжных играх в Дохе.
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Российские теннисистки завоевали бронзу на Всемирных пляжных играх
Женская сборная России заняла третье место в соревнованиях по пляжному теннису на Всемирных пляжных играх в Дохе.
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Киев призвал отказаться от «рублёвой зоны» в Донбассе
Представители Киева на заседании Контактной группы в Минске подняли вопрос об отказе неподконтрольных территорий Донбасса от «рублёвой зоны». Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
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УЕФА начал расследование возможного провокационного поведения футболистов сборной Турции
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело по итогам матчей седьмого и восьмого туров квалификации на Евро-2020, в которых сборная Турции сыграла с командами Албании и Франции.
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Минобороны России опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии
Министерство обороны России опубликовало на своём сайте карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие силы подошли вплотную к правительственным войскам. Она описывает ситуацию на 17:00 вторника, 15 октября.
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Венгрия поддержала план Турции по переселению беженцев в Сирию
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал план Турции по перемещению беженцев в Сирию, где в настоящее время проходит военная операция Анкары «Источник мира».
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УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария — Англия
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело по итогам матча восьмого тура квалификации на Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии.
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Кадыров заявил о необходимости дружбы России и арабского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью RT Arabic заявил, что России и арабскому миру необходимо дружить.
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В Совфеде прокомментировали призыв Киева распустить ДНР и ЛНР
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление Дарьи Олифер, пресс-секретаря представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы, о том, что Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе.
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Эксперт прокомментировал присуждение Букеровской премии
Литературный критик Николай Александров в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что канадская и британская писательницы Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо стали лауреатами Букеровской премии по литературе в 2019 году.
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В Оренбургской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с
Оренбургский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды предупредил об ухудшении погоды в регионе в среду, 16 октября, сообщает RIA56.
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В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений перемирия в Донбассе
Число нарушений перемирия в Донбассе резко увеличилось. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
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Нурмагомедов высказался о возможном бое с Фергюсоном
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном поединке с американцем Тони Фергюсоном.
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В России запретят ездить на новых машинах без номеров
Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки. Об этом сообщил глава управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД Роман Мишуров.
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Нурмагомедов заявил, что оставаться непобедимым невозможно
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что невозможно всю карьеру оставаться непобеждённым.
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В Киеве призвали распустить ДНР и ЛНР для выполнения «Минска»
Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе. Об этом заявила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
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Чеферин заявил, что УЕФА делает всё возможное для борьбы с расизмом
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в свете недавних событий высказался о работе организации в сфере борьбы с проявлениями расовой дискриминации.
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Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
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Созин высказался о словах Яремчука о сборной России по футболу
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) эксперт Андрей Созин прокомментировал слова форварда сборной Украины по футболу Романа Яремчука, который после победы над Португалией высказался о сборной России.
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Россия и ОАЭ подписали соглашения на $1,4 млрд
Россия и Объединённые Арабские Эмираты в ходе визита российского лидера Владимира Путина подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд. Об этом Путин рассказал на встрече с представителями бизнеса двух стран.
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Помпео обсудил с президентом Ирака военную операцию Турции
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с президентом Ирака Бархамом Салехом военную операцию Турции в Сирии и необходимость её прекращения.
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СК может внедрить комплексы по анализу информации в интернете
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» сообщил о возможном внедрении в следственную практику комплексов, способных анализировать значительные объёмы информации из открытых источников.
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Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета
Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета в ходе своего визита в ОАЭ.
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Кудерметова вышла во второй круг Кубка Кремля, где сыграет со Свитолиной
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
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Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе
В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
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Грачёва обыграла Томлянович на старте Кубка Кремля
Россиянка Варвара Грачёва одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».