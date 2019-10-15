Bloomberg: из-за ухода от доллара Россия потеряла почти $8 млрд

Первый год эксперимента российского президента Владимира Путина по снижению доли доллара в валютных резервах обошёлся Москве в сумму приблизительно $7,7 млрд в виде потенциальных доходов, пишет Bloomberg.

Пока Центробанк России вкладывался в «слабые» валюты, вроде евро и юаня, он упустил рост доллара на 6,5%. По подсчётам издания, если бы банк сохранил предыдущую структуру запасов, то они выросли бы на 3,8%.

«Это экономическая цена решения геополитических проблем, — прокомментировала ситуацию заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова. — Пока ещё сложно судить, стоит ли оно того. В этом году были потери, но речь идёт о долгосрочных инвестициях».

Снижение доли доллара в резервах стало частью стратегии Путина по дедолларизации российской экономики и по снижению её уязвимости перед американскими санкциями на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.

В результате диверсификации золотовалютных запасов Россия стала самым крупным в мире владельцем резервов в юанях, то есть около 70% от общего числа, указывает Bloomberg со ссылкой на Goldman Sachs Group Inc.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в мае этого года назвала изменение структуры валютных резервов необходимым шагом.

«Мы не валютные спекулянты, мы не пытаемся зарабатывать краткосрочные деньги на колебаниях обменного курса», — приводит издание её слова.

Между тем, как отмечает Bloomberg, серьёзная ставка на китайские активы не была такой уж плохой новостью для России, поскольку потери по юаню были частично компенсированы благодаря более высокой доходности китайских облигаций (4,4%) по сравнению с казначейскими облигациями США (1,4%) в период с марта прошлого по март нынешнего года.

Кроме того, потери от ставки на юань и евро частично будут компенсированы растущими запасами золота, говорится в статье.