Welt: европейские компании требуют отмены санкций между Россией и Европой

Прямо перед саммитом по Украине в Париже 20 миллионов европейских компаний потребовали отмены санкций в отношении России, сообщает немецкая газета Die Welt. По словам президента Объединения торгово-промышленных палат Евросоюза Eurochambres Кристофа Ляйтля, санкции не принесли никакой пользы, и пришло время постепенно сокращать их с обеих сторон ради развития сотрудничества между Европой и Россией.
Непосредственно перед парижской встречей в нормандском формате Объединение торгово-промышленных палат Евросоюза Eurochambres потребовало отмены санкций в отношении России, сообщает немецкая газета Die Welt.
Как подчёркивает издание, накануне саммита объединение Eurochambres, в которое входят 20 млн европейских компаний, выступило с требованием постепенно отменить санкции, вставшие между Европой и Россией.
«Пришло время нам сконцентрироваться на преимуществах сотрудничества между Европой и Россией, вместо того чтобы работать друг против друга», — заявил президент Eurochambres австрийский предприниматель Кристоф Ляйтль в беседе с журналистами Die Welt.
Также он подчеркнул, что экономические санкции «не принесли никакой пользы». По этому поводу Ляйтль высказался чётко: «Пришло время постепенно сократить санкции с обеих сторон». Как поясняет немецкая газета, речь идёт о российской и европейской сторонах.
По словам президента Объединения торгово-промышленных палат ЕС, Россия является «партнёром, с которым европейцы должны находиться в диалоге на экономическом, политическом, культурном и спортивном уровнях», заключает издание.
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал RT решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
Менеджер по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фицджеральд прокомментировал решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях является сильным ударом по российскому спорту.
Украинский и российский лидеры Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут двустороннюю встречу после переговоров в нормандском формате в Париже. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Россия будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне для обжалования решения WADA об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях из-за ситуации с данными московской лаборатории.
Российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» занял девятое место в мире по продажам оружия в 2018 году. Как следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в топ-100 рейтинга попали десять компаний из России.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко вошли в делегацию украинского президент Владимира Зеленского, которая отправилась на нормандский саммит в Париж.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что после решения исполкома WADA России следует разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных международных соревнований сроком на четыре года.
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, кого из отечественных военных различных эпох россияне считают героями Отечества, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные опроса.
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также российским чиновникам посещать крупные спортивные соревнования.
Поклонник ФК «Зенит» и руководитель хоккейного фанатского клуба «Ландскрона» Павел Сергеев заявил о необходимости провести круглый стол с представителями Российской премьер-лиги (РПЛ) и силовых структур.
Московский городской суд отменил решение об аресте активов бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Речь идёт о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости на сумму более 1 млрд рублей.
В швейцарской Лозанне стартовало заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором рассматривается возможное отстранение российского спорта от крупных международных соревнований за манипуляции с базой данных московской лаборатории.
Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло в разговоре с RT поделился прогнозами по поводу двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки».
Услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17—18%, передаёт РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство Content Review. Эксперты связывают это с тем, что операторам предстоят расходы на реализацию пакета Яровой и закона об устойчивом Рунете.
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 12 апреля 2020 года арест уроженцу Челябинской области Михаилу Федоровичу, обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной, которая хотела продать свой автомобиль.