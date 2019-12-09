Die Welt Оригинал

Welt: европейские компании требуют отмены санкций между Россией и Европой

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Прямо перед саммитом по Украине в Париже 20 миллионов европейских компаний потребовали отмены санкций в отношении России, сообщает немецкая газета Die Welt. По словам президента Объединения торгово-промышленных палат Евросоюза Eurochambres Кристофа Ляйтля, санкции не принесли никакой пользы, и пришло время постепенно сокращать их с обеих сторон ради развития сотрудничества между Европой и Россией.
Welt: европейские компании требуют отмены санкций между Россией и Европой
Reuters

Непосредственно перед парижской встречей в нормандском формате Объединение торгово-промышленных палат Евросоюза Eurochambres потребовало отмены санкций в отношении России, сообщает немецкая газета Die Welt.

Как подчёркивает издание, накануне саммита объединение Eurochambres, в которое входят 20 млн европейских компаний, выступило с требованием постепенно отменить санкции, вставшие между Европой и Россией.

«Пришло время нам сконцентрироваться на преимуществах сотрудничества между Европой и Россией, вместо того чтобы работать друг против друга», — заявил президент Eurochambres австрийский предприниматель Кристоф Ляйтль в беседе с журналистами Die Welt.

Также он подчеркнул, что экономические санкции «не принесли никакой пользы». По этому поводу Ляйтль высказался чётко: «Пришло время постепенно сократить санкции с обеих сторон». Как поясняет немецкая газета, речь идёт о российской и европейской сторонах.

По словам президента Объединения торгово-промышленных палат ЕС, Россия является «партнёром, с которым европейцы должны находиться в диалоге на экономическом, политическом, культурном и спортивном уровнях», заключает издание.

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