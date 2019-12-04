Augsburger Allgemeine: в нормандских переговорах с Москвой у Запада есть надёжный санкционный козырь

Накануне встречи в нормандском формате Augsburger Allgemeine рассуждает, какие у Европы есть козыри в переговорах с Россией. По мнению автора статьи, европейские санкции и попытка Макрона обновить испорченные отношения с Москвой являются главными преимуществами Запада на данных переговорах.

После многих лет кровопролитных сражений на востоке Украине у дипломатии наконец-то появился шанс. Как пишет Augsburger Allgemeine, в следующий понедельник на саммите лидеров Франции, Германии, России и Украины в Париже может быть сделан первый шаг на пути к установлению мира, и у Меркель и Макрона в руках есть два козыря.

Как пишет издание, основное преимущество — европейские санкции против российской экономики. Ущерб от них теперь уже не столь велик, как несколько лет назад, однако санкции по-прежнему тормозят экономику России. Однако экономике Германии выгодна скорейшая отмена санкций, чего требуют и премьер-министры немецких восточных федеральных земель. Но канцлеру следует придерживаться своей линии — постепенного смягчения штрафных мер в обмен на конкретные шаги на пути к достижению мира.

Второй козырь — это попытка Макрона обновить испорченные отношения с Москвой.

«Политика Путина на Западе обеспечила ему значительный авторитет. Российский президент имеет полное право утверждать, что Россия — снова в числе великих держав. Но в свою очередь Путин должен отказаться от агрессивной политики в Восточной Европе, в частности на Украине», — заключает издание.