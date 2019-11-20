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Вести: ради мирного разрешения конфликта в Донбассе Киев согласен на компромисс

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе по результатам встречи «нормандской четвёрки». Как пишут «Вести», министр также добавил, что Украина готова к принятию разумного компромисса ради мирного разрешения конфликта.
Вести: ради мирного разрешения конфликта в Донбассе Киев согласен на компромисс
Reuters
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе по результатам встречи «нормандской четвёрки». Как пишут «Вести», об этом глава МИД сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
 
«Надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали с 2016 года, когда состоялась последняя встреча в нормандском формате», — подчеркнул Пристайко.
 
Министр отметил, что Украина готова принять разумный компромисс ради мирного разрешения конфликта. 
 
«Украинская делегация едет в Париж с открытыми идеями, мы готовы к разумному компромиссу, чтобы привести домой прогресс, к которому так давно стремимся», — подытожил министр.
 
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