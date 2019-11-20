Вести: ради мирного разрешения конфликта в Донбассе Киев согласен на компромисс

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе по результатам встречи «нормандской четвёрки». Как пишут «Вести», министр также добавил, что Украина готова к принятию разумного компромисса ради мирного разрешения конфликта.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе по результатам встречи «нормандской четвёрки». Как пишут «Вести», об этом глава МИД сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
«Надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали с 2016 года, когда состоялась последняя встреча в нормандском формате», — подчеркнул Пристайко.
Министр отметил, что Украина готова принять разумный компромисс ради мирного разрешения конфликта.
«Украинская делегация едет в Париж с открытыми идеями, мы готовы к разумному компромиссу, чтобы привести домой прогресс, к которому так давно стремимся», — подытожил министр.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории».
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины требования к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Следственный комитет организовал проверку в связи с бытовым конфликтом в одной из квартир в Ростове-на-Дону, участником которого оказался сотрудник следственного управления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.
Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия поделился мнением об оскорблениях в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу необходимо стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб принципам и безопасности.
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала заявление по поводу оскорблений в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Пилоты самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые сумели успешно совершить аварийную посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос об оскорблениях в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
Болельщики сборной России по футболу в заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино скандировали оскорбительные кричалки в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы.
Минэкономразвития России предложило создать в правительстве новый орган управления структурными реформами. Как передаёт РБК, соответствующее предложение главы ведомства Максима Орешкина изложено в письме министру финансов Антону Силуанову.
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн считает, что его силовой приём на российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был исполнен чисто.
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о состоянии российского форварда команды Никиты Кучерова, который получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».