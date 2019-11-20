Вести: ради мирного разрешения конфликта в Донбассе Киев согласен на компромисс

03:00 В Москве возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки в клинике Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью в частной клинике Москвы женщины, которую якобы не разрешили перевести в другую больницу из-за задолженности по оплате медуслуг.

03:00 В Forbes рассказали, сколько Нурмагомедов зарабатывает в Instagram Издание Forbes включило чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в список россиян, которые больше всего зарабатывают на рекламе в Instagram.

03:00 В Кремле оценили призыв эстонского политика «вернуть территории» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории».

03:00 В Северной Америке назвали сейвом века спасение вратаря «Вегаса» в матче НХЛ Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри совершил уникальное спасение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».

03:00 В Крыму ответили на требование Киева компенсировать убытки Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины требования к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

03:00 СК рассказал о бытовом конфликте с участием следователя в Ростове Следственный комитет организовал проверку в связи с бытовым конфликтом в одной из квартир в Ростове-на-Дону, участником которого оказался сотрудник следственного управления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

03:00 Лавров проведёт встречу с первым замглавы МИД КНДР Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 20 ноября, проведёт встречу с первым заместителем главы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи.

03:00 «Спартак» поддержал законопроект о продаже пива на стадионах Московский футбольный клуб «Спартак» поддержал законопроект о разрешении продажи пива на стадионах.

03:00 Суд арестовал бывшего главу Элисты Суд в Калмыкии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы Элисты Вячеслава Намруева. Об этом сообщает СУ СК по Калмыкии.

03:00 «Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера Александр Точилин подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи».

03:00 В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 в акватории Охотского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.

03:00 В «Тоттенхэме» прокомментировали отставку Почеттино Президент лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви объяснил, почему было принято решение уволить Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.

03:00 Глава фракции «Левых» в ФРГ призвал к отмене санкций против России Лидер фракции «Левых» в парламенте ФРГ Дитмар Барч заявил, что представители политсилы сделают всё возможное для отмены европейских санкций в отношении России.

03:00 Forbes назвал богатейших российских Instagram-блогеров Издание Forbes составило рейтинг российских блогеров, которые больше всего зарабатывают на рекламе в Instagram. Его возглавила телеведущая Ксения Собчак, доход которой оценили в $1,6 млн.

03:00 Защищённость учебных заведений проверят после стрельбы в Благовещенске Замгенпрокурора России Игорь Ткачёв поручил прокуратуре Амурской области провести комплексные обследования защищённости объектов образования после стрельбы в колледже в Благовещенске.

03:00 Джикия об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы: это очень обидно Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия поделился мнением об оскорблениях в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

03:00 В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.

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03:00 Закрытые из-за беспорядков в Гонконге школы возобновили работу В Гонконге открылись все школы, которые шесть дней не работали из-за продолжающихся беспорядков, сообщает Associated Press.

03:00 СБР утвердил состав сборной России на первый этап Кубка мира Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав национальной команды на первый этап Кубка мира в новом сезоне.

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03:00 В колледже Благовещенска изменили учебный план после ЧП В строительном колледже Благовещенска, где 14 ноября студент открыл стрельбу, перенесли сдачу курсовых работ на следующий семестр. Об этом информирует Министерство образования Амурской области.

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03:00 В Якутии начата проверка по факту оставления матерью четырёх детей В Якутии следственные органы начали проверку после того, как появилась информация о найденных в доме четырёх детях, которых мать оставила одних на длительное время.

03:00 В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.

03:00 Сборная России оставила для Сан-Марино подарок в раздевалке Представители сборной России по футболу поблагодарили Сан-Марино за организацию заключительного матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

03:00 Столтенберг выступил за улучшение отношений с Россией без ущерба НАТО НАТО необходимо стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб принципам и безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете El País.

03:00 Пресс-служба сборной России отреагировала на оскорбления в адрес Дзюбы Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала заявление по поводу оскорблений в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

03:00 Моуринью прокомментировал своё назначение главным тренером «Тоттенхэма» Новый главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился эмоциями после своего назначения на пост.

03:00 Посадившим в поле A321 пилотам вручат звёзды Героев России в Кремле Пилоты самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые сумели успешно совершить аварийную посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.

03:00 Черчесов о болельщиках, оскорблявших Дзюбу: оставим это на их совести Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос об оскорблениях в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

03:00 Китай осудил принятие сенатом США законопроекта по Гонконгу Власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.

03:00 Президент «Тоттенхэма» объяснил назначение Моуринью главным тренером команды Президент лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви прокомментировал назначение на пост главного тренера команды португальского специалиста Жозе Моуринью.

03:00 МИД подтвердил отказ Британии выдать визы двум российским журналистам Официальные власти Великобритании отказались выдать визы двум российским журналистам. Эту информацию подтвердили в МИД России.

03:00 В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

03:00 В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».

03:00 СМИ: Болельщики сборной России оскорбляли Дзюбу на матче с Сан-Марино Болельщики сборной России по футболу в заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино скандировали оскорбительные кричалки в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы.

03:00 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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03:00 Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма» Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

03:00 Хоккеист «Сент-Луиса» прокомментировал свой силовой приём на Кучерове Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн считает, что его силовой приём на российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был исполнен чисто.

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03:00 Полиция нашла на следовавшем в Британию грузовом судне 25 мигрантов Полиция Нидерландов обнаружила в рефрижераторном отсеке судна Britannia Seaways, которое следовало в британский порт Филикстоу, 25 мигрантов.

03:00 Роструд объяснил правила продления новогодних каникул за счёт отпуска Новогодние каникулы можно продлить, присоединив к ним целый отпуск или его часть, при соблюдении нескольких условий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

03:00 Тренер «Тампы» высказался о травме Кучерова в матче с «Сент-Луисом» Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о состоянии российского форварда команды Никиты Кучерова, который получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».

03:00 В Госдуме отреагировали на призыв «вернуть» Эстонии часть территорий Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».

03:00 В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за аварии на теплосети В двух районах Барнаула из-за коммунальной аварии введён режим повышенной готовности. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии города.

03:00 Российский форвард «Колорадо» Каменев забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Ларри Кинг: мы узнаём новости на RT Автор программ на телеканале RT Ларри Кинг и ведущий RT America Рик Санчес обсудили существующее положение дел с телевизионными новостями в США.