«Прекрасная возможность для Путина»: Süddeutsche Zeitung предсказала исход саммита «нормандской четвёрки» в Париже
В начале декабря в столице Франции всё же пройдёт саммит «нормандской четвёрки», и «уговаривать президента Российской Федерации Владимира Путина пришлось долго», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
«На протяжении нескольких месяцев Эммануэль Макрон пытался постелить ковровую дорожку», — подчёркивает автор статьи Зильке Бигальке.
«И тем не менее обсуждать Украину в нормандском формате Путин приедет 9 декабря в Париж не из-за рассудительных слов Макрона, а по одной-единственной причине: для него это прекрасная возможность добиться своего», — предупреждает журналистка Süddeutsche Zeitung.
Свои условия, продолжает Бигальке, глава Кремля озвучил ещё до того, как стало известно о дате проведения саммита. В ходе же переговоров в столице Франции Владимир Путин, безусловно, попытается «навязать президенту Украины Владимиру Зеленскому свою модель» решения конфликта в Донбассе, убеждена автор статьи.
Собираясь в Париж, президент России, по мнению журналистки немецкого издания, исходит из того, что партнёры по переговорам из Германии, Франции и Украины больше заинтересованы в решении кризиса, чем он.
В конечном счёте Зеленский пообещал добиться мира в Донбассе в ходе своей избирательной кампании, отмечает Бигальке.
К тому же цель президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель на этом саммите — «добиться, чтобы Путин и Зеленский пришли к соглашению, и неважно к какому», цитирует автор статьи российского политолога, бывшего депутата Госдумы Сергея Маркова.
В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин «не против улучшить отношения с Европой, но только если его условия будут выполнены», заключает журналистка немецкой газеты.
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