Bloomberg: на Украине падает доверие к курсу Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал снижаться, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные недавнего соцопроса. 39% украинцев считают, что страна движется в неверном направлении. Издание напоминает, что сразу после победы на выборах рейтинги Зеленского были очень высоки, однако затем ситуация начала меняться.

Впервые с момента прихода к власти Владимира Зеленского большинство украинцев стало считать, что страна движется в неверную сторону, пишет Bloomberg, ссылаясь на результаты последнего опроса общественного мнения.

Издание напоминает, что Зеленский одержал очень убедительную победу на выборах минувшей весной, получив поддержку избирателей, требовавших перемен. В какой-то момент его рейтинг даже превышал рейтинг российского президента Владимира Путина.

Однако положение начало ухудшаться. Согласно опросу, проведённому фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии, 39% граждан считают, что Украина движется в неправильном направлении. Другого мнения придерживаются 36% опрошенных: Bloomberg отмечает, что ещё в августе эта цифра составляла 50%.

Как пишет издание, на данный момент приоритетами Украины являются прекращение войны в Донбассе, повышение уровня жизни, сокращение тарифов, борьба с коррупцией и сокращение влияния большого бизнеса на политику.

Также в опросе говорится о том, что 75% украинцев выступают за мирные переговоры с Россией, а 59% поддерживают инициативу вывода войск из зоны конфликта на Юго-Востоке страны.