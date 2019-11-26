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1+1: Зеленский поговорил с Путиным о газе и кораблях

Материал представлен в переводе ИноТВ
Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалось возвращение украинских кораблей, а также газовые вопросы. Как передаёт «1+1», в сообщении офиса Зеленского не говорится, кто кому позвонил, однако в Кремле заявили, что инициатором беседы была украинская сторона.

Газ и корабли: Зеленский поговорил по телефону с Путиным. Об этом сообщил в Facebook офис украинского президента. В сообщении говорится, что Владимир Зеленский отметил важность возвращения Россией украинских кораблей, которые она год назад захватила в Чёрном море вместе с экипажем. 

Вместе с тем он заявил о необходимости возвращения вооружения, оборудования и документации, которые были на кораблях. 
 
Собеседники также поговорили о газовых вопросах. В сообщении офиса Зеленского не говорится, кто кому позвонил, однако в Кремле заявили, что инициатором беседы была украинская сторона.
 
Дата выхода в эфир 26 ноября 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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