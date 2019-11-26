1+1: Зеленский поговорил с Путиным о газе и кораблях

Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалось возвращение украинских кораблей, а также газовые вопросы. Как передаёт «1+1», в сообщении офиса Зеленского не говорится, кто кому позвонил, однако в Кремле заявили, что инициатором беседы была украинская сторона.

Газ и корабли: Зеленский поговорил по телефону с Путиным. Об этом сообщил в Facebook офис украинского президента. В сообщении говорится, что Владимир Зеленский отметил важность возвращения Россией украинских кораблей, которые она год назад захватила в Чёрном море вместе с экипажем.

Вместе с тем он заявил о необходимости возвращения вооружения, оборудования и документации, которые были на кораблях.

Собеседники также поговорили о газовых вопросах. В сообщении офиса Зеленского не говорится, кто кому позвонил, однако в Кремле заявили, что инициатором беседы была украинская сторона.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2019 года.