Лiга.net: Зеленский ответил на идею Коломойского помириться с Россией

03:00 Орсер: Ханю находится в хорошей форме перед этапом Гран-при в Японии Канадский тренер Брайан Орсер, наставник японского фигуриста Юдзуру Ханю, поделился ожиданиями от выступления своего подопечного на этапе серии Гран-при в Японии.

03:00 В Госдуме оценили желание Киева вернуть «пропавшую» технику с кораблей Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.

03:00 Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.

03:00 СМИ: «Тоттенхэм» не даст Моуринью денег на зимние трансферы Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» не будет выделять главному тренеру команды Жозе Моуринью средства на новых игроков в предстоящее зимнее трансферное окно.

03:00 СК возбудил дело на экс-начальника МЧС Севастополя Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы севастопольского управления МЧС России, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

03:00 В Турции пропал российский футболист Садаев Тренер турецкого «Анкарагюджю» Мустафа Каплан заявил, что российский нападающий команды Заур Садаев не вернулся в расположение клуба после перерыва на матчи сборных.

03:00 В Крыму назвали анекдотом слова Зеленского о переданных кораблях Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что на переданных из России украинских кораблях нет части вооружения и оборудования, «напоминают анекдот».

03:00 Глава МИД Малайзии поблагодарил Россию за закупки пальмового масла Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил России благодарность за закупки пальмового масла.

03:00 Тренер «Рейнджерс»: на Панарина приятно смотреть, когда он выходит на лёд Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высказался о достоинствах российского нападающего его команды Артемия Панарина.

03:00 В Совфеде оценили планы Украины вернуть «пропавшую» технику с кораблей Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.

03:00 Тренер «Рейнджерс» ответил, что его больше всего впечатляет в Панарине Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ответил на вопрос, что его больше всего впечатляет в игре российского нападающего команды Артемия Панарина.

03:00 Брат Нурмагомедова может покинуть UFC в случае второго поражения Абдулманап Нурмагомедов, тренер своего сына Хабиба Нурмагомедова, который является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, и его двоюродного брата Абубакара, заявил, что Абубакар Нурмагомедов может покинуть промоушен в случае второго поражения.

03:00 ФСБ прокомментировала заявления Киева о состоянии переданных кораблей В Федеральной службе безопасности России прокомментировали заявление киевских властей о неудовлетворительном состоянии переданных украинской стороне кораблей.

03:00 Новые дела о хищениях на Восточном не касаются комплекса для «Ангары» Новые уголовные дела по фактам хищений на космодроме Восточный относятся к этапу строительства первой очереди, сообщило производственно-строительное объединение «Казань». Речь идёт об инфраструктуре для пусков ракеты «Союз», а не «Ангара».

03:00 В МВД предложили изымать имущество наркоторговцев в доход государства МВД России предложило законодательно предусмотреть возможность обращения имущества наркоторговцев в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилла Смурова.

03:00 В Госдуму внесли законопроект о расширении списка редких заболеваний В Государственную думу России был внесён законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.

03:00 Панарин рассказал о влиянии на его игру крупного контракта с «Рейнджерс» Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ответил на вопрос, как влияет на его игру подписанный в межсезонье семилетний контракт с клубом из Нью-Йорка на общую сумму $81,5 млн.

03:00 Зеленский назвал срок ремонта переданных Россией украинских кораблей Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что срок ремонта переданных Россией украинских кораблей составит три месяца. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

03:00 Нурмагомедов опубликовал цитату из Корана Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в социальной сети цитату из Корана.

03:00 Аналитик оценил заявление сенатора США по «Северному потоку — 2» Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

03:00 NI назвал новый российский автомат «ужасом на поле боя» Американский журнал National Interest назвал новый вариант российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, который был разработан в ЦКИБ СОО, «ужасом на поле боя», высоко оценив его характеристики.

03:00 В НХЛ произошла драка после неудачной попытки провести силовой приём на Овечкине Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендан Лемье подрался с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Протестующие в Тбилиси попытались заблокировать госканцелярию Представители оппозиции, устроившие в Тбилиси акцию протеста, попытались повесить замок на ворота государственной канцелярии.

03:00 Черноусов завоевал бронзу в стрельбе из пистолета в финале КМ Россиянин Артём Черноусов занял третье место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м в финале Кубка мира в Китае.

03:00 В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года. Об этом сообщил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров.

03:00 В Грузии заявили, что протесты тормозят экономическое развитие страны Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что митинги и беспорядки в стране мешают экономическому развитию государства.

03:00 Вдова экс-футболиста Риксена опубликовала видео с мужем и дочерью Вдова бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Фернандо Риксена Вероника опубликовала в социальных сетях видео, на котором муж проводит время с дочерью.

03:00 «Газпром газораспределение» продаст на бирже 3,5% акций «Газпрома» Подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром газораспределение» намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.

03:00 Хоккеист «Рейнджерс»: у Панарина потусторонние способности Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер высказался об игре своего партнёра по команде россиянина Артемия Панарина после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Патрушев и глава МВД Сербии обсудили ситуацию на Балканах Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе встречи с главой МВД Сербии Небойшей Стефановичем обсудил вопросы взаимодействия двух стран в сфере безопасности и ситуацию на Балканском полуострове.

03:00 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Футболист «Спартака» Рассказов стал отцом В семье защитника московского «Спартака» Николая Рассказова родился ребёнок.

03:00 В Госдуме ответили на заявление сенатора США по «Северному потоку — 2» Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

03:00 Овечкин выполнил эффектный силовой приём в матче с «Рейнджерс» Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным эффектным силовым приёмом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

03:00 В МЧС сообщили о локализации пожара в Ростовской области В МЧС заявили, что спасателям удалось локализовать возгорание в торговом павильоне на рынке «Атлант» в Ростовской области.

03:00 В Москве вор попал в квартиру с помощью верёвочной лестницы Полиция в Москве возбудила уголовное дело по факту кражи денег и драгоценностей из квартиры многоэтажного дома, в которую злоумышленник попал с помощью верёвочной лестницы.

03:00 СК возбудил дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный Следователи возбудили два уголовных дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный.

03:00 Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты В Амурской области выделены выплаты семьям пострадавших и погибшего в результате стрельбы в строительном колледже Благовещенска.

03:00 Панарин стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 11 лет, набиравшим очки 12 матчей подряд Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым игроком команды из Нью-Йорка за 11 лет, которому удавалось набирать очки 12 матчей подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

03:00 В Донбасс прибыл гуманитарный конвой МЧС России В самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики прибыл гуманитарный конвой МЧС России.

03:00 Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса Мужская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2019 года в Мадриде.

03:00 Источник: из колледжа полиции в Москве эвакуировали 830 человек В Москве из колледжа полиции на улице Маршала Тухачевского эвакуировали 830 человек в связи с поступлением анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

03:00 Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин догнал соотечественника Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз», в гонке бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 В Ростовской области произошёл пожар на рынке На рынке в Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание.

03:00 Овечкин не забил в пустые ворота с близкого расстояния в матче с «Рейнджерс» Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог поразить пустые ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» с близкого расстояния в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 В ДНР ожидают активизации украинских диверсионных групп в Донбассе Министерство государственной безопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики ожидает активизации украинских разведывательно-диверсионных групп на территории ДНР.

03:00 Наместников получил травму в матче с «Монреалем» Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».

03:00 Байден раскритиковал Трампа из-за встречи с лидером КНДР Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден подверг критике действующего главу Соединённых Штатов Дональда Трампа из-за его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

03:00 Овечкин шайбой разбил губу рефери в матче с «Рейнджерс» Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин шайбой разбил губу арбитру матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» Фурману Сауту.