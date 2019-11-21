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Лiга.net: Зеленский ответил на идею Коломойского помириться с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский прокомментировал заявление бизнесмена Игоря Коломойского о том, что Киеву нужно восстановить отношения с Москвой. Как передаёт «Лiга», Зеленский заявил, что внешнеполитический курс страны должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены.
Лiга.net: Зеленский ответил на идею Коломойского помириться с Россией
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что внешнеполитический курс страны должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены. Как пишет «Лiга» , об этом он заявил во время брифинга, комментируя высказывания олигарха Игоря Коломойского о том, что Киеву нужно восстановить связи с Москвой.

«Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество. Это решение всё же государственное», — заявил Зеленский.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Лiга.net Украина Европа
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