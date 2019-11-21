Лiга.net: Зеленский ответил на идею Коломойского помириться с Россией

Владимир Зеленский прокомментировал заявление бизнесмена Игоря Коломойского о том, что Киеву нужно восстановить отношения с Москвой. Как передаёт «Лiга», Зеленский заявил, что внешнеполитический курс страны должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что внешнеполитический курс страны должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены. Как пишет «Лiга» , об этом он заявил во время брифинга, комментируя высказывания олигарха Игоря Коломойского о том, что Киеву нужно восстановить связи с Москвой.
«Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество. Это решение всё же государственное», — заявил Зеленский.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что на переданных из России украинских кораблях нет части вооружения и оборудования, «напоминают анекдот».
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высказался о достоинствах российского нападающего его команды Артемия Панарина.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ответил на вопрос, что его больше всего впечатляет в игре российского нападающего команды Артемия Панарина.
Абдулманап Нурмагомедов, тренер своего сына Хабиба Нурмагомедова, который является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, и его двоюродного брата Абубакара, заявил, что Абубакар Нурмагомедов может покинуть промоушен в случае второго поражения.
Новые уголовные дела по фактам хищений на космодроме Восточный относятся к этапу строительства первой очереди, сообщило производственно-строительное объединение «Казань». Речь идёт об инфраструктуре для пусков ракеты «Союз», а не «Ангара».
МВД России предложило законодательно предусмотреть возможность обращения имущества наркоторговцев в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилла Смурова.
В Государственную думу России был внесён законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ответил на вопрос, как влияет на его игру подписанный в межсезонье семилетний контракт с клубом из Нью-Йорка на общую сумму $81,5 млн.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Американский журнал National Interest назвал новый вариант российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, который был разработан в ЦКИБ СОО, «ужасом на поле боя», высоко оценив его характеристики.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер высказался об игре своего партнёра по команде россиянина Артемия Панарина после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
В Москве из колледжа полиции на улице Маршала Тухачевского эвакуировали 830 человек в связи с поступлением анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин догнал соотечественника Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз», в гонке бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден подверг критике действующего главу Соединённых Штатов Дональда Трампа из-за его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.