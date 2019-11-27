Daily Beast: ведущий Fox News признался, что в украинском конфликте болеет за Россию

Споря об украинском скандале с бывшим советником Хиллари Клинтон Ричардом Гудстейном в эфире своей передачи, ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что ему безразлично, что происходит в конфликте между Москвой и Украиной, и что он вообще «болеет за Россию». Впрочем, как отмечает The Daily Beast, к концу программы Карлсон всё же признал, что пошутил и болеет «исключительно за Америку».

В понедельник 25 ноября известный ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон заявил, что он болеет за Россию в её «вооружённом конфликте» с Украиной, сообщает The Daily Beast. Правда, как объяснил журналист, это была шутка.

Своё противоречивое заявление Карлсон сделал во время выпуска передачи Tucker Carlson Tonight, в которой ведущий обсуждал с бывшим советником Хиллари Клинтон Ричардом Гудстейном тему импичмента. Карлсон, ссылаясь на один опрос, утверждал, что поддержка всего процесса импичмента падает, а гость возражал, доказывая, что общественность всё больше разочаровывается в Дональде Трампе и приходит к мнению, что президент «что-то сделал не так в украинском скандале».

Карлсон попытался оправдать президента и напомнить о том, что коррупционные связи с Украиной поддерживало семейство Байденов, а не Трамп, который, по его словам, лишь обратил внимание на эту связь. Стремясь показать абсурдность позиции оппонента, ведущий воскликнул: «Почему вообще меня должно волновать, что происходит в конфликте между Украиной и Россией?! Я серьёзно. Какая мне разница? Почему мне нельзя болеть за Россию? А я за неё».

Ведущий, известный своими скептическими взглядами на «российское вмешательство» в американские выборы, высмеял собеседника за то, что тот видит в России угрозу США, возможно, даже большую, чем Китай.

Правда, к концу передачи, когда комментарии Карлсона уже стали получать первые отклики в соцсетях, журналист всё же отметил, что он пошутил: «Пока мы не разошлись, хочу обратить внимание: ранее здесь я сказал, что болею за Россию в противостоянии между Россией и Украиной. Конечно, я шутил. Я болею исключительно за Америку, а ещё посмеиваюсь над одержимостью многих леваков. Вот так вот!»

Затем коллега Карлсона Шон Ханнити, передача которого выходила в эфир после, решил подыграть товарищу и пошутил: «Такер — коммунист!» На это Карлсон расхохотался и напомнил, что «вообще-то выступал против России, когда это было важно».