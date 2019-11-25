Обозреватель: в следующем году украинцам придётся затянуть пояса

Украинские депутаты разработали и приняли бюджет, в котором главная статья расходов — госдолг, а вот социальные выплаты решили урезать. Как пишет «Обозреватель», это означает, что в следующем году украинцам придётся затянуть пояса, поскольку ни обещанные реформы, ни реальный прожиточный минимум в документе парламентарии так и не предусмотрели.
В следующем году украинцам придётся затянуть пояса. Как пишет «Обозреватель», депутаты разработали и приняли бюджет, в котором главная статья расходов — госдолг, а вот социальные выплаты решили урезать. При этом ни обещанные реформы, ни реальный прожиточный минимум в документе парламентарии не предусмотрели.
Как отмечает издание, формулу расчёта субсидии меняют так, что каждой семье придётся платить больше. Сейчас все, кому положена скидка, платят за коммуналку определённый процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%.
В новой же формуле вместо 15% в формулу установят коэффициент в 20%. Новшества вступят в силу только в мае 2020-го. То есть этот отопительный сезон размер субсидии уменьшаться не будет, а уже со следующего платить придётся больше. И чем богаче семья, тем сильнее вырастут их коммунальные расходы.
Кроме того, выплаты хотят отвязать от прожиточного минимума. Прожиточный минимум увеличат почти в два раза, однако от него отвяжут пособия, зарплаты и соцвыплаты. Если прожиточный минимум отвяжут от соцвыплат, его повышение в результате коснётся далеко не всех нуждающихся. Главная проблема состоит в том, что депутаты решили обрезать расходы на социалку, при этом не увеличили ни минималку, ни прожиточный минимум до реального уровня.
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