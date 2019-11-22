Foreign Affairs: больше санкций и миротворцы — экс-посол США придумал, как урегулировать украинский кризис

Если дипломатические усилия Европы по урегулированию кризиса на востоке Украины вновь не принесут плодов, в дело должен вступить Вашингтон, утверждает экс-посол США Стивен Пайфер в своей статье для Foreign Affairs. По мнению экс-дипломата, план Америки должен основываться на «Минске-2», но при этом включать в себя пункты о миротворческой миссии и международном временном правительстве в Донбассе.

«На протяжении более пяти лет Россия и подконтрольные ей силы ведут кровавую войну с украинскими войсками в Донбассе на востоке Украины. Конфликт забрал более 13 тысяч жизней, лишил почти 2 миллиона человек домов и повлёк за собой колоссальные материальные убытки», — пишет бывший посол США на Украине и научный сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества при Стэнфордском университете Стивен Пайфер в своей статье для Foreign Affairs.



Франция и Германия уже долгое время пытаются восстановить мир в регионе, но так и не смогли добиться продолжительного перемирия, не говоря уже о политическом урегулировании. Чтобы, наконец, положить конец конфликту, 9 декабря французский лидер Эммануэль Макрон проведёт встречу в «минском формате» со своими коллегами из России, Германии и Украины. По словам экс-дипломата, Киев, по всей видимости, хочет добиться мира, но вот Москва, кажется, намерена поддерживать войну. Смогут ли стороны добиться хоть какого-то прогресса, пока неясно.



Как считает автор статьи, если попытки Европы и в этот раз не увенчаются успехом, то США пора начать играть более активную роль в урегулировании украинского кризиса и сотрудничать с союзниками, чтобы «сделать военную операцию для России на Украине более дорогостоящей, а мирный договор — более привлекательным». Кроме того, Вашингтону следовало бы предложить собственный план, который строится на уже созданной дипломатической линии, но при этом включает в себя одобренную ООН миротворческую миссию в Донбассе и временное международное правительство в регионе.



Пайфер напоминает, что основная цель Москвы на Украине — вернуть бывшую советскую республику на «российскую орбиту». Однако добиться этого, очевидно, не получилось — за пять лет конфликта среди украинцев укрепилось чувство национальной идентичности, а заодно и желание интегрироваться с Европой. Впервые за долгое время опросы стали показывать, что значительная часть жителей Украины выступает за присоединение к НАТО.



Раз Киев не намерен возвращаться на «российскую орбиту», то у Москвы остаётся вторая, менее масштабная цель — дестабилизировать украинские власти, чтобы отвлечь их от проведения необходимых для европейской интеграции реформ. С точки зрения России, слабая Украина «лучше стабильной, демократической и успешной, которая во всём разделяет позицию Европы». Вялотекущий конфликт в Донбассе отлично вписывается в кремлёвскую стратегию по дестабилизации Украины, и ради реализации своих целей Москва пошла на многое, включая исключение из G8 и западные санкции. И пока, видимо, Кремль всё ещё считает, что конфликт на Украине приносит больше пользы, чем убытков. Значит, нужно сделать так, чтобы России было невыгодно поддерживать украинский кризис — США и Европа в состоянии это сделать.



По мнению автора статьи, Вашингтону не нужно препятствовать дипломатическому пути урегулирования Берлина и Парижа, однако вместе США и их европейские союзники должны усилить давление на Москву. Так, если Россия продолжит «противостоять взаимовыгодному соглашению по урегулированию», западные страны могут расширить и ужесточить санкции, начать готовить военную поддержку Киеву на случай прекращения перемирия. «Россия должна знать, что ей придётся дорого заплатить, если она продолжит мешать мирному урегулированию в Донбассе», — комментирует экс-дипломат.



Затем США могут предложить свой план по восстановлению мира на Украине, который, в целом, сохранит в себе основные пункты «Минска-2». Однако, как настаивает Пайфер, согласно новому плану, в Донбасс должна быть направлена миротворческая миссия и временное международное правительство, которые будут следить за процессом перехода региона под украинский суверенитет. Миротворцы будут следить за тем, чтобы сохранялось перемирие и российские силы и подконтрольные им формирования покинули регион. Сами же миротворцы в конечном счёте сосредоточат в своих руках контроль над российско-украинской границей. Миссия будет действовать в Донбассе от 12 до 24 месяцев — на момент ухода миротворцев власть над регионом должна быть возвращена Киеву.



Временное международное правительство может быть сформировано под эгидой ОБСЕ — оно поможет восстановить систему управления, организовать местные выборы и осуществить возвращение под контроль Украины. Киев в свою очередь должен будет расширить власть местных властей и присвоить особый статус Донецку и Луганску.



Пайфер обращает внимание, что для восстановления после войны Донбассу потребуется экономическая помощь. На это по американскому плану будет отведён отдельный фонд, которым будут распоряжаться МВФ и Евросоюз — Всемирный банк, США и другие страны, включая Канаду, также окажут финансовую поддержку.



Но несмотря на обещания политической и экономической поддержки, украинские лидеры наверняка захотят более ощутимых гарантий безопасности. В этом плане, по мнению экс-дипломата, Вашингтон, Киев, Москва, Берлин, Париж и, вероятно, другие столицы могли бы начать специальный диалог, в рамках которого обсуждались бы опасения по поводу безопасности внутри Европы. Там же будет подниматься вопрос о возможном членстве Украины в НАТО, желательно по принципу «не сейчас, но и не никогда» — оставить перспективу открытой, раз уж на сегодня в альянсе нет единого мнения относительно присоединения Киева. В таком формате и Украина, и Россия получили бы возможность высказать свои опасения в сфере безопасности.



С каждым продвижением вперёд, утверждает Пайфер, Запад постепенно начнёт снимать санкции с России — существенная часть ограничительных мер будет отменена, когда силы Москвы покинут Донбасс. Также Запад мог бы восстановить и другие прерванные из-за украинского кризиса форматы взаимодействия с Россией, включая G8.



Нет никаких гарантий, что «смелый дипломатический гамбит» США сработает. Но если так случится, это будет на пользу американской политике и отношениям с Украиной и Россией. Конец конфликта позволит Киеву сосредоточиться на реформах, которые внесут значительный вклад в европейскую систему безопасности, а также пойдёт на пользу непростым отношениям между Москвой и Вашингтоном.



«Альтернативный вариант в виде продолжения конфликта в Донбассе и дальнейшей напряжённости между США и Россией не выглядит более удачной опцией», — заключает автор.