Представитель Белого дома подал иск против портала Politicо на сумму в десятки миллионов долларов. Как передаёт Fox News, истец утверждает, что месяц назад в статье журналисты обвинили его во лжи и обмане, будто он передавал Дональду Трампу негативную информацию об Украине.
Представитель Белого дома предъявил иск интернет-порталу и журналистке за клевету и требует десятки миллионов долларов США в качестве компенсации. Но на кону не только большие деньги. Иск касается самой сути расследования по импичменту. Подробнее об этом нам расскажет аналитик Fox News и ведущий программы NEWS BUZZ Говард Куртц.
ГОВАРД КУРТЦ, аналитик Fox News: Для представителя Белого дома чрезвычайно необычно подавать иски такого типа. Кэш Патэль — высокопоставленное должностное лицо Совета национальной безопасности, подал иск на 25 миллионов долларов против Politicо и его корреспондента Наташи Бертран, сотрудничающей с MSNBC. Он заявил, что месяц назад в статье они обвинили его во лжи и обмане, будто он передавал президенту Трампу негативную информацию об Украине. Кэш Патэль заявил, что он никогда не обсуждал ничего об Украине с президентом.
Какого развития дела можно ожидать? Зачастую бывает так, что отказываются от ранее предъявленных обвинений — и всё дело прекращается. Возможно ли в этом случае такое развитие событий, или Кэш Патэль всё же ожидает компенсацию?
ГОВАРД КУРТЦ: Кэш Патэль — бывший главный помощник Девина Нуньеса, поэтому в иске содержатся многочисленные выражения Трампа, далёкие от юридического языка. Кстати, Politico до сих пор никак не прокомментировало это судебное дело.Например, в нём утверждается, что Адам Шифф, председатель комитета палаты представителей от Демократической партии, сотрудничал с Politico, с тем чтобы попытаться подорвать его репутацию, чтобы подкрепить свой безосновательный ложный тезис об услуге за услугу в контексте украинского скандала.
Вам никого не напоминает это высказывание? Он также говорит, что Адам Шифф устраивал в интервью настоящее судилище. По-моему, дело серьёзное, речь идёт об огромных суммах, но также очевидно, оно призвано очернить председателя Шиффа.
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